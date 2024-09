El tuit contra los curas por el que Echenique declara hoy como investigado

Pablo Echenique se sienta este martes ante el juez para declarar como investigado por un delito de odio por el tuit que publicó contra los sacerdotes católicos y después de que los denunciase Abogado Cristianos.

A partir de las 12.00 horas será interrogado como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid por un mensaje que compartió el pasado 10 de mayo en su perfil oficial de Twitter en el que defendía que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante".

Tendrá así que acudir al tribunal de la madrileña Plaza de Castilla tras haber sido desestimado un recurso que el exportavoz de Podemos en el Congreso de los Diputado presentó contra la apertura de diligencias previas por este mensaje que llevó ante la Justicia el colectivo de letrados.

El juez Carlos Valle resolvió que en la actuación de Echenique había "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" , mientras que el alegó infructuosamente en respuesta que su tuit está amparado por la libertad de expresión.

El juez le señaló que el procedimiento tiene por objeto dilucidar si sus expresiones puede constituir un delito de odio y en ningún caso se pretende que constituya un debate sobre los casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia católica.

En el tuit Echenique también aseguró que "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

Estas declaraciones fueron la cuestionada reacción del exdirigente morado a las palabras con las que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, defendió que entre los inmigrantes que llegan a nuestro país "se nos puede colar gente que son indeseados" y que en España "caben los que no caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos".