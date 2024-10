El PP ultima una denuncia por las amenazas por carta a cinco de sus diputadas y senadoras

El Partido Popular (PP) prepara una denuncia de las cartas anónimas con amenazas y graves insultos machistas que han recibido dos diputadas, dos senadoras y una eurodiputada popular.

Algunas tienen las mismas fechas y a juzgar por el tipo de improperios proceden de un mismo o unos idénticos autores. En Génova lo tienen claro, según trasladan fuentes populares a LA RAZÓN, es prácticamente el mismo texto en los cinco casos y han sido modificados los encabezados del destinatario de la misiva.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que tomarán las correspondientes medidas legales ante el "repugnante" contenido de las misivas y les ha mandado su total apoyo, pese a que, dijo, "sé que no les hace falta porque a las mujeres del PP nadie les va a callar".

La primera que ha dado a conocer el "nauseabundo" mensaje que ha recibido ha sido la diputada gallega y portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez.

En él, el remitente desconocido aseguraba de sus intervenciones parlamentarias barbaridades como que en ella "tenía la misma pinta y boca de mamona de mierda" y "si así tienes la boca por tus acciones orales, cómo tendrás el orificio de atrás... seguro que no controlas el esfínter".

Vázquez ha respondido con un tuit claro y contundente en el que calificaba al autor de "cobarde", al tiempo que afirmaba que "no os tengo miedo" y transmitía que "no me vais a callar".

Le ha seguido otra compañera en la bancada del PP en la Cámara baja. Noelia Núñez dio a conocer a través de X, antes Twitter, que ella ha sido víctima de una carta con similares insultos misóginos y de cariz sexual en la que también se alude a sus intervenciones parlamentarias.

Desde la otra Cámara, el Senado, la portavoz popular, Alicia García, anunció que ella también ha sido destinataria de una "carta llena de insultos, odio y amenazas", ante los cuales reivindicó que actos de "acoso, odio y violencia" como este "no silenciarán nuestras ideas".

En la delegación del PP en Bruselas han advertido lo mismo. El autor no identificado le mando una carta a la eurodiputada Alma Ezcurra en la que, refiriéndose a sus "intervenciones en los mítines para las europeas" le llamó "asquerosa" y "poligonera", entre otras profundas faltas de respeto, en algunos puntos iguales a las de sus compañeras.

La última que ha desvelado haber sido objeto de estos intentos de amedrentamiento y agravios misóginos ha sido la secretaria primera del Senado del PP, Eva Ortiz, a la que se llama en la carta "furcia".