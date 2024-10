La "nauseabunda" carta contra la diputada Ana Vázquez: "Mamona de mierda, furcia... eres una perra sarnosa"

"Gracias por tal nauseabunda misiva… pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite ¡Eres un cobarde de mierda. No os tengo miedo. No me vais a callar!". De forma valiente y directa, así ha denunciado la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, la amenazante carta que ha recibido en la Cámara Alta.

Una misiva "anónima", ya que el remitente no se identifica, y que está repleta de insultos de extrema gravedad y amenazas contra la parlamentaria, por lo que no ha dudado en hacerla pública en sus redes sociales. Y es que lejos de ser una crítica a sus intervenciones e interpelaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un cúmulo de amenazas y agravios contra Vázquez.

"Sigues como siempre o peor, eres inalterable, tienes la misma pinta y boca de mamona de mierda", comienza un texto, que se recrudece a cada línea que redacta. "Eres la mejor de todas la poligoneras del Cobo Calleja, de la zona de de las furcias más tiradas en la tarifa de 10 euros el oral". Porque las alusiones a la prostitución son constantes.

Ayuso, "perra sarnosa"

Sin embargo, la diputada del PP no es la única aludida en tan "nauseabunda" misiva, como así la describe Ana Vázquez. El valiente anónimo, entiéndase la ironía, también hace referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que se dirige como la "loca de Sol". Así, en un momento del texto llega a decir que ambas son "las mismas perras sarnosas de la escuela de la loca del Sol", aunque Vázquez "un poco más asquerosa y poligonera".

Y si bien la parlamentaria ha querido dejar claro que no se doblegará ante un "cobarde" que no se atreve ni a dar la cara, no deja de ser preocupante lo que figura en una carta, cuya premisa es "Waterloo, 22 de septiembre de 2024". Porque lo que sigue a continuación sobrepasa cualquier límite: "Tú no debes de tener miedo a que te violen, tranquila, nadie se atrevería por la cara de asco que tienes y la voz de perra sarnosa, por si les muerdes o les contagias alguna E.T.S. Sigue así que eres auténtica. Si así tienes la boca por tus acciones orales, cómo tendrás el orificio de atrás que no controlas el esfínter, seguro".