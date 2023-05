El PP vence en Zaragoza y se queda a un concejal de la mayoría absoluta

El PP retendrá la alcaldía de Zaragoza con el permiso de vox. La candidatura encabezada por Natalia Chueca ha desbancado al PSOE como fuerza más votada al conseguir, con el 93,89% de los votos escrutados, 15 concejales, aunque como sucedió tras las comicios de 2019 -cuando pese a no ganar las elecciones consiguió gobernar en el Ayuntamiento- necesitará el respaldo de Vox para gobernar, aunque ya no a Ciudadanos, que se queda sin representación y cuyos seis ediles absorben los populares.

A la candidatura socialista, que mantiene los diez ediles que consiguió en 2019 -cuando su victoria electoral no sirvió para hacer alcaldesa a Pilar Alegría- no le salen las cuentas. Y es que el resultado de Lola Ranera se queda a seis escaños de la mayoría absoluta, un botín que Zaragoza en Común, con dos ediles (uno menos que en los anteriores comicios) no puede sumar para situarla al frente del Ayuntamiento de la ciudad del Ebro.

Como se repite en el resto del mapa electoral a nivel nacional, Ciudadanos desaparece del Consistorio zaragozano. Sus seis concejales, que en 2019 resultaron claves para que Jorge Azcón se convirtiera en regidor se le han escurrido entre los dedos y han ido a parar íntegramente al zurrón del Partido Popular, que en las elecciones de hace cuatro años obtuvo ocho representantes, casi la mitad que ahora.

Con este resultado, el PP se sitúa a un solo concejal de la mayoría absoluta, por lo que necesita un gesto de la lista que encabeza el candidato de Vox, Julio Calvo -que ha duplicado sus resultados, pasando de dos a cuatro representantes-, quien ya dejó claro en campaña que su objetivo es formar parte del equipo de gobierno municipal.

Ni Podemos (que contaba con dos concejales) ni Chunta Aragonesista (que no tenía representación) ni Aragón Existe han conseguido entrar en el Ayuntamiento de la capital aragonesa