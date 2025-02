Víctimas advierten de que el futuro no puede construirse sin tener en cuenta a los asesinados

Las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA han conmemorado en el Parlamento Foral el décimo aniversario de la designación de este como el 'Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la Humanidad', una fecha en la que han constatado que su "futuro no puede construirse sin tener en cuenta la memoria de los 62 asesinados" en Navarra. Lo ha dicho el representante de Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), José Ignacio Toca, quien ha intervenido en el acto institucional organizado por el Legislativo navarro, donde además ha reclamado el cumplimiento de un acuerdo de hace 9 años de colocación de una placa con el nombre de los asesinados por ETA en Navarra.

El acto, al que han acudido representantes de todos los grupos excepto de EH Bildu y Contigo-Zurekin, se ha celebrado en la Sala Institucional de la sede del Legislativo y no en el atrio, tras las críticas a ese marco por estar en este momento ocupado por una exposición del sindicato LAB.

En presencia del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y de representantes de la Mesa así como de la mayoría de portavoces, también han acudido familiares de víctimas y miembros de otras asociaciones de víctimas del terrorismo.

Ante ellos Toca, hijo del asesinado por ETA Alberto Toca, ha agradecido la instauración hace diez años de este día en recuerdo de las víctimas específicamente de ETA, lo que abarca a hasta 853 asesinados, 2.700 "heridos y olvidados" y un "difícil de cuantificar número de extorsionados y desplazados" en una "diáspora" que ha dicho que podría llegar a 180.000 "exiliados".

Durante su discurso ha hecho referencia a "otros grupos de damnificados directos" por las acciones del entorno de ETA, entre ellos "quienes han callado o callan, unos por proteger a los suyos y otros por miedo", un miedo que ha asegurado que "persiste" aún hoy, como lo demuestra que las víctimas a veces reciben en privado la solidaridad de personas que "no se atreven en público". Y todo este contexto lo ha atribuido al "origen político e ideológico del terrorismo de ETA", en un plano en el que también ha tenido palabras de crítica para EH Bildu, al que ha definido como "el elefante en la habitación" y que "a día de hoy es incapaz de decir si les parece bien o mal que se asesinara".

El representante de las víctimas navarras ha asegurado que "el problema persiste, se cronifica e incluso se agudiza" en algunos lugares y contextos, con la "banalización" de lo ocurrido y por ello, ha hecho un llamamiento a las instituciones a "no permitir que el relato" que se imponga no sea el del "compromiso con la memoria y dignidad de las víctimas".

Recordó que, recientemente, "un empresario me ilustraba" sobre cómo funcionaba "la red de infiltrados que trasladaba información a la cúpula de ETA y gestionaba los cobros" del llamado 'impuesto revolucionario'. "¿Quieren saber cómo?". Indicó que viendo alguna de las fotos de la exposición que tienen aquí instalada, no hace falta dar muchas más pistas. A nadie se le escapa, no es ningún secreto, que en muchas ocasiones HB y LAB se encargaban de ese trabajo", ha afirmado.

José Ignacio Toca también se ha referido a EH Bildu, para afirmar que esta formación es "incapaz de decir si le parece bien o mal que asesinaran a tiros a Luis Portero, Ángel Pascual, Tomás Caballero o Alberto Toca". "Fue Consuelo Ordóñez la que se lo preguntó hace dos años en este mismo Parlamento y la respuesta sigue sin llegar", ha indicado.

Tras ello, ha afirmado que "tenemos un partido político que no es capaz de pronunciarse acerca de si matar estuvo bien o no". "Hablamos de un partido que tiene la llave de la gobernabilidad de Navarra, legitimada por 55.378 votos en las elecciones municipales navarras de 2023", ha indicado.