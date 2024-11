El vídeo íntegro de la declaración de Aldama: "Me detuvieron como si fuera un terrorista. Igual podrían haber hecho con Puigdemont"

La declaración de Víctor de Aldama, el "conseguidor" de la "trama Koldo" -un vídeo de la comparecencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN- revela cómo conoció a Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, a través de su hermano, que trabajaba como escolta del ministro de Transportes. "Le pregunto que como llega a ser asesor del ministro y me empieza a contar que él la relación la tenía con Sánchez y con Santos Cerdán y que cuando hacen la moción de censura pensaba que le iban a mandar con Presidencia y le mandan con Ábalos".

"¿O sea que fue una decisión del presidente?", le pregunta su abogado. "Eso es lo que me cuenta él y lo que parece ser. Que fue una decisión del presidente que se fuera con Ábalos".

Fue Koldo el que reclamó su ayuda abrumado por la tarea que tenían ante sí en Transportes. "Hemos llegado al Ministerio y se nos hace grande, como diciéndome si nos puedes echar una mano o asesorar, te lo agradecería". A partir de ahí, su conversación con Koldo fue diaria durante dos meses, antes de conocer a Ábalos en agosto de 2018.

Aldama se refiere también a su detención, al que se refiere como el "episodio triste que viví en mi casa con 38 personas de la Guardia Civil como si fuera un terrorista, poniéndome la escopeta en la cabeza y a mi mujer y dejando a mi hija como la dejaron". "Igual podían haber hecho con Puigdemont cuando fue a Barcelona. Es que es muy triste", se queja.

Según explicó, Ábalos le reclamó dos millones de euros y "Gobblin" (Koldo) 500.000, aunque finalmente les pagó 250.000 euros y cien mil, respectivamente. "Lo pagué de mis comisiones", dejó claro. "¿Esta es la cantidad que le pidieron?", le pregunta su abogado. "Sí, por eso lo pongo en el cuadro. Ahí tuvimos una pelea grande y les digo, y son palabras textuales: Yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando". "Ya les había retribuido bastante, y no solo con dinero, sino con otras cosas".

Aldama asegura que Koldo le llegó a proponer que le comprara la casa de la Cava Baja en la que vivía por medio millón de euros. "Es que no daba. Si hacemos los números de esos 60 millones de euros, se facturaron 53. A eso hay que descontar los impuestos" porque, dice, cobró 5,7 millones millones. "Lo hice para demostrárselo, porque no se lo creían. En la mente de Koldo no le entraba que no daba. Se lo tuve que explicar hasta veinte veces y al final se lo tuve que escribir".

Esos pagos, contó, se realizaban en Santo Domingo (República Dominicana), casi siempre a través de Joseba García, hermano de Koldo. "Solamente viajaba para eso". Pero los destinatarios estaban claro: "Koldo siempre repartía con Ábalos todo lo que se le daba". "¿También se recaudaba en Dominicana para Ábalos?", le inquirió su abogado, José Antonio Choclán, a lo que el investigado asintió. "Siempre que lo recibía me mandaba un WhatsApp y me decía que estaba todo ok". Aunque, precisó, "en alguna ocasión" ha llevado dinero "en el propio ministerio".

Aldama se atribuyó un papel de colaborador de la Policía y la Guardia Civil (la unidad antiterrorista UCE-2) en temas de "seguridad nacional" y justificó los teléfonos móviles que le suministraba uno de los guardias civiles imputados. "Los teléfonos encriptados que me da Rubén son para mi seguridad y la seguridad de la unidad". Cambiaba de dispositivos "cada mes", explicó, porque viajaba a Venezuela "cada mes y a México, Colombia y otros países en cuanto volvía". "Tanto Policía como Guardia Civil", dijo, "no cuentan con los medios necesarios y recurren a gente como yo". Además, afirmó tener "relación con la CIA a través de la UCE-2".

El empresario explicó que se ha reunido con Teresa Ribera "en varias ocasiones". "Queríamos convertir esas zonas en pueblos temáticos para darle a la comarca mano de obra del lugar y aprovechar todas esas infraestructuras en desuso que se estaban cayendo en algunos casos". "Sabía perfectamente quién era", recalcó, porque iba "de parte de Ábalos y Koldo".

También se refirió al piso de Jéssica Rodríguez, pareja sentimental de Ábalos, que pagaba a través de un testaferro. "Ábalos tenía una relación extramatrimonial. Se me pidió si podía pagar ese piso. Se lo dije a mi socio Alberto Escolano que lo pagara él, hasta que se cansa y ella me consta que le amenaza con diferentes cosas".

"¿Se le pidió dinero para otros?", le preguntó su abogado. Y se refirió a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de Montero. "Se le pidió un favor para una compañía con la que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda y se le pide a Koldo que nos haga una gestión para conseguir un aplazamiento porque nos iban a embargar. Se hace la gestión. Moreno dice que antes de cualquier movimiento tiene que hablar con su jefa y que si autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento", explicó.

"Al mes o dos meses Koldo me dice un día tendrías que tener un detalle con Carlos que está buscando el piso. No tengo ningún problema. Dime qué necesitas. Se me piden 25.000 euros y me dice que los entregue yo. Le digo que no. Quedamos a tomar un café en un bar debajo del ministerio y Koldo le entrega el sobre".

En cuanto a Santos Cerdán, dice que "se le dan 15.000 euros". "Estábamos haciendo una licitación con una constructora. Koldo me explica que hay cupos y no nos metamos, y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Me dice que se ha liado muy gorda. Al final por contentarle, porque es algo que se saca de la manga". La entrega se produce, afirma, "en el bar de enfrente de Ferraz. Si las cámaras no se borran se puede ver, entro yo, entra Santos Cerdán y entra Koldo. Y le entrega el sobre con los 15.000 euros".

También alude a la supuesta petición de una comisión por parte de Ángel Víctor Torres "por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias". "Aquí me niego. Koldo me dice que pide 50.000 euros. Digo que no voy a pagar más de lo que está acordado. Me dice que vamos a tener problemas y empezamos a tenerlo diciendo que las mascarillas eran falsas. Menos mal que tenemos los certificados. Nuestras mascarillas no son fake".

Y se refiere asimismo a su encuentro con Pedro Sánchez en un mitin el 3 de febrero de 2019. "Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto del PSOE para hablar con el presidente porque quería conocerme y hablar conmigo. A mí me hacen ir el señor Koldo y Ábalos". Esa cita "para nada" fue fortuita, insiste. "Esa foto se hace en un sitio reservado en el que solo estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente me dice, palabras textuales: "Gracias por lo que estás haciendo. Me tienen informado". No tiene que darme las gracias. Salgo y el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de que. Al momento, a los 30 segundos, salen".

"Quitando las mascarillas a Ábalos se le habrán dado en metálico 450.000 euros más y a Koldo 200.000 y pico euros más", señala. "No estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, ni algo personal que me pidió Koldo como es el tratamiento de fertilidad para que su mujer se quedara embarazada, ni una moto que se le regaló a Koldo, un vehículo a su esposa...".