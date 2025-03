Cospedal niega la "policía política" y Junts implica al PSOE en la "Operación Cataluña"

El PSOE cedió a Junts para crear la Comisión de Investigación sobre la "Operación Cataluña" en el Congreso con el objetivo de indagar sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy usó recursos del Estado al margen de la ley para frenar el "procés". Sin embargo, los socialistas también pueden acabar malparados ya que los posconvergentes han equiparado al PSOE y al PP por compartir la estrategia de ataques al independentismo: así lo ha dicho el diputado Josep Pagés tras la comparecencia de la exministra y exsecretegaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el Congreso. Cospedal ha negado que existiera una "policía política" para atacar al independentismo, aunque ha dejado entrever que es posible que ese tipo de mecanismos sí se crearan con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

En concreto, Pagés ha asegurado que el excomisario José Manuel Villarejo "se paseaba por los lados oscuros del PP y del PSOE con total libertad, con absoluta indiferencia". "El deep state era compartido por ambos partidos", ha señalado Pagés, quien ha dicho que han pedido a la Mesa de la Comisión que dé traslado a la Fiscalía de las últimas informaciones para que investigue ya que han aparecido unas conversaciones entre Villarejo y Cospedal en "Rac1", donde también sale salpicado el exalcalde de Sabadell del PSC Manuel Bustos.

"Durante el Gobierno del PSOE esta 'Operación Cataluña' ha seguido, bien sea con el caso Pegasus o con las infiltraciones policiales que se han llevado a cabo con el ministro Marlaska", ha lamentado también Josep Rius, portavoz del partido desde Barcelona. "En lo que siempre son extremadamente puntuales PP y PSOE es en operaciones Cataluña contra los independentistas, y en estos casos la financiación nunca ha fallado", ha añadido.

Cospedal, en la Comisión de Investigación, ha tenido que enfrentarse a un tono hostil por parte de los grupos proponentes, pero ha negado en todo momento que haya habido una "policía política". "Yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca. Desde luego, en esos momentos", ha señalado, sembrando la sospecha sobre el Gobierno del PSOE. La exdirigente del PP, que ha tachado de "ficción" la llamada 'Operación Cataluña'", ha cuestionado los audios de Villarejo, dando a entender que estaban editados y que se fía más de su memoria que de transcripciones de grabaciones que no da por válidas.

"Yo me fío más de mi memoria, aunque haya pasado tanto tiempo, de lo que diga un medio de comunicación o de las transcripciones de una conversación que yo no sé si está manipulada o no, porque no sé cuál ha sido el seguimiento que se ha hecho de esas cintas o de esas grabaciones o cómo han estado custodiadas", ha abundado la compareciente, quien ha puntualizado que conoció a Villarejo cuando se investigaba en los tribunales a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá (en torno a 2015) y alguien, que no sabe determinar, le recomendó que hablara con ese comisario jubilado. Desde entonces, según ha expuesto, mantuvo una o dos reuniones al año "muy breves" con Villarejo, pero ha precisado que era un comisario jubilado, no en activo.