Vivienda estudia los trámites para resolver la moratoria antidesahucios antes del 15 de mayo tras la presión de Podemos

Podemos insta al Ejecutivo a cumplir con el compromiso de suspender los desahucios hasta 2028 la próxima semana o, sino, le retirará su apoyo. Los morados amagan ahora con romper y dejarles en una minoría todavía más precaria. Lanzan un órdago en precampaña para las elecciones europeas donde los morados fían su supervivencia a que Irene Montero obtenga representación.

Los de Belarra denuncian que el Ejecutivo no atiende a su compromiso de prorrogar la moratoria de los desahucios, a pesar de que fue la garantía para que votaran a favor del decreto anticrisis que Moncloa llevó al Congreso y que incluía ayudas al transporte y la rebaja del IVA a los alimentos. De hecho, el PSOE registró una enmienda al decreto, que ahora se tramita como proyecto de ley con este propósito, pero aún no tiene fecha para proseguir con la tramitación de la norma.

Si el Gobierno no presenta un nuevo decreto, la prohibición de ejecutar desahucios hipotecarios decaerá el próximo 15 de mayo y en el partido morado no tienen inputs positivos sobre que el PSOE retome la negociación para suspender la ejecución de desahucios. «No nos queremos imaginar que el Gobierno no cumpla con Podemos. Supondría un antes y un después en esta legislatura. Sería una pérdida de confianza en este Gobierno y no podríamos hablar de más medidas», avisó ayer el portavoz morado Javier Sánchez Serna. En la formación explican que, si bien se llegó a un acuerdo «de buena voluntad» para mantener la moratoria, de momento no tienen noticias por parte del PSOE y trasladan sensación de pánico ante la posibilidad real de que decaiga si Moncloa no aprueba el próximo martes un decreto.

En Vivienda, sin embargo, rebajan el órdago de los morados. Fuentes de la cartera que dirige la ministra Isabel Rodríguez garantizan la prórroga de la suspensión de los desahucios y aseguran que están «trabajando para dar una solución» e insisten en que «no se va a quedar sin resolver», aunque evitan dar detalles del procedimiento técnico en el que trabajan y también rehusan a hablar de plazos, es decir, a situar en el horizonte temporal el inmediato 15 de mayo, cuandod decaiga la prórroga antidesahucios que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 a través de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La norma indica que hasta transcurridos once años desde la entrada en vigor de la Ley no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo".

El Ejecutivo debe estudiar ahora la fórmula a emplear para dar cumplimiento al compromiso con Podemos, si optar por desatascar el proyecto de ley, que se encuentra en fase de Informe en la Cámara Baja desde el pasado 7 de marzo. También podrían optar por formular un nuevo decreto vía Consejo de Ministros la próxima semana. Sin embargo, en Vivienda evitan desvelar el planteamiento último.