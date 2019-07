Vox llama “acojonado” y “sinvergüenza” a Rivera: “Que deje de lamerle el culo a Macron”

La pugna en el centro derecha, especialmente derivada de las diferencias entre Ciudadanos y Vox, parece enconarse por momentos. Los gobiernos de coalición entre los populares y la formación morada en Madrid y Murcia están en el aire por este motivo. En este escenario, Vox ha llevado este enfrentamiento a las redes sociales y lo ha hecho con la publicación de un tuit que, por el lenguaje utilizado, se ha situado en el centro de la polémica. Los de Abascal, a través de su perfil oficial, no ha dudado en calificar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , de “sinvergüenza” y “acojonado”.

La reacción de Vox no se ha hecho esperar: “El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis”. Un episodio que, a buen seguro, no parece que vaya a hacer estos dos partidos aproximar posiciones.