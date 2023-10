Junts asegura que no va a renunciar a la unilateralidad pese a la amnistía

Junts está tratando de guardar máxima discreción durante las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, pero en las últimas 48 horas ha roto el silencio en dos ocasiones y lo ha hecho para endurecer el tono. Este domingo, durante el acto de homenaje a Lluís Companys en el 83 aniversario de su fusilamiento, el líder del partido posconvergente Jordi Turulll ha asegurado que no van a renunciar a la unilateralidad tal y como pretende pedirle el PSOE para poder ceder a la amnistía: "No hace falta ni que nos lo pidan, porque lo que nosotros queremos es que esta nación sea libre", ha asegurado Turull.

De esta manera, Junts continúa proyectando un tono duro frente al PSOE después de que, el viernes, Míriam Nogueras dijera que todavía están "lejos" de llegar a un acuerdo histórico con el PSOE. Puigdemont exigió amnistía, un mediador y basarse en el derecho internacional para negociar un referéndum y, de momento, todo apunta a que en las tres carpetas están encallados.

Sobre la amnistía, el PSOE está dispuesto a ceder, pero también va a tener que exigir alguna contrapartida a cambio: una renuncia a la unilateralidad por parte de Junts, tal y como informó LA RAZÓN. Sin ese gesto, se hace muy difícil que los socialistas puedan entregar la medida de gracia.

La figura del mediador tampoco concita avances entre las partes a tenor de las palabras del viernes de Nogueras, quien aseguró que no estaban dispuestos a seguir como en las relaciones de Gobierno y ERC en los últimos cuatro años porque "no ha funcionado" por los incumplimientos del PSOE. Junts exige un mediador y un verificador para hacer seguimiento de si el Gobierno cumple o no porque hay "total falta de confianza" en los socialistas.

Finalmente, el PSOE remarca que van a negociar todo bajo el paraguas de la Constitución, mientras Puigdemont rechaza usar la Carta Magna como límite y opta por apelar a los tratados internacionales.

Estas tres carpetas forman parte de las condiciones previas que Puigdemont exigió que se cumplieran antes de la investidura.