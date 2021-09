Vodafone Giants jugará el próximo VALORANT Game Changers

Vodafone Giants participará en el programa Game Changers de Riot con un equipo femenino de VALORANT, Vodafone Giants G4E. Este roster está formado en su mayoría por jugadoras amateurs que han pasado por los torneos de Vodafone Giants 4 Everyone, iniciativa del club que busca impulsar el papel de la mujer en los esports y promover la cantera. Leviathan, Marialicious, Metzly, Tinylady y TookiiTookii son las componentes del equipo Vodafone Giants G4E que estará presente en Valorant Game Changers, cuyo primer torneo arranca hoy y tiene lugar hasta el próximo 3 de octubre. Hasta 64 equipos de toda Europa formados íntegramente por mujeres podrán jugar en esta competición que cuenta con 20.000 euros en premios. Las jugadoras deben disponer de un rango Platino 1 o superior en el momento de la inscripción. Game Changers comparte valores con la iniciativa Giants 4 Everyone: visibilizar y promover la participación de la mujer en los videojuegos competitivos. El proyecto Vodafone Giants 4 Everyone vio la luz en marzo. Desde entonces, ha organizado torneos inclusivos con diversos premios y también contempla la puesta en marcha de acciones formativas y educativas para concienciar de la importancia de la participación femenina para un buen desarrollo de los esports.

“Quiero agradecer a VALORANT la oportunidad de crear Game Changers para darnos la oportunidad de competir entre nosotras. Es una ocasión única para intentar sacar nuestro máximo nivel. Llevamos poco tiempo jugando juntas, pero confío plenamente en cada una de las chicas de mi equipo. Las he visto jugar, las he escuchado entre rondas y sé que son todas excepcionales. Somos un mix, pero vamos a por todo”, destaca Sandra Cabeza ‘Leviathan’, jugadora de Vodafone Giants y parte integrante del conjunto que también forman competidoras del Vodafone Giants 4 Everyone.

El impulso de las jugadoras para poder profesionalizarse dentro de los esports pasa por VALORANT. Este torneo, en el que las mujeres tienen un espacio para demostrar su habilidad en el shooter de Riot Games, es una oportunidad única en donde el aplauso a la compañía americana se hace unánime.

Respecto al cruce de su grupo, ya se conoce que el equipo recalará en el Grupo K y se enfrentará a Frat3rnity (conjunto español) y Fire Flux Esports Female (conjunto turco). A priori, las otomanas parten con cierta ventaja y se podrían colocar como favoritas a clasificarse en la siguiente fase. Por la parte que les toca a las chicas de la fraternidad se ubican como la cenicienta ya que al tratarse de un club amateur pueden dar la sorpresa.

No obstante, la falta de unas métricas que indiquen el nivel de cada equipo hace que todos los quintetos vayan sin red, lo que permitirá que sea un torneo muy vivo y lleno de muchas jugadas espectaculares.

Pese a la falta de datos, lo que sí podemos afirmar es que la ilusión y ganas porque las jugadoras puedan tener su espacio para desarrollar su carrera profesional a esto es un impulso que bien viene al ecosistema y al sector adaptándose a los tiempos que corren.