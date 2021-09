McDonald’s Riders presenta a Tuga810 como nuevo jugador del club

Hoy, McDonald’s Riders ha anunciado su roster para la próxima temporada de FIFA. Así, el equipo de FIFA ha anunciado la renovación de su jugador insignia, Andoni Payo “AndoniiPM” y de Sergio Espier “Espi” como entrenador. El equipo se completa con el fichaje del jugador portugués, Diogo Eurico Fidalgo “Tuga810″ que se incorpora al roster de McDonald’s Riders como el máximo referente de FIFA en su país.

Desde FIFA 19 está entre los mejores del top internacional y, además, cuenta con una gran fan base ibérica. En la competición FCC4 de la FIFA 19 llegó a ser campeón, formando parte clave del equipo OffSet_Esports, un año para recordar en el que se movió entre los puestos más altos también en la eNations (top 3) y en la eWorldCup (top 8). En 2020 pasó a fichar por el TS_Warrior_Player, en otra temporada que le mantuvo en lo más alto del palmarés mientras que este año representó al mismo tiempo los colores de Portimonense_SC. Campeón en 2021 de la MVP Challenge con su país, Tuga ha llegado a McDonald’s Riders listo para dar muchas alegrías al club español.

“Fichar por este equipo fue una decisión fácil. El idioma me resulta familiar, España está muy cerca de mi país y, además, me gusta mucho, tengo bastantes amigos aquí. En este equipo he visto una perspectiva muy buena para mi futuro: han apostado por mí, creen en mis habilidades y me siento muy valorado. Quiero ganar muchos torneos con el equipo”, ha declarado el jugador portugués.

“Con la entrada de Tuga, damos un salto de calidad internacionalmente. Lleva varios años en el top de la escena europea y para nosotros es un placer que fiche con nosotros en el equipo. Junto a Andoni, harán una pareja que, con trabajo, estará en el top internacional”, añade Jorge Ibáñez “Taz”, team mánager de McDonald’s Riders.

Este refuerzo llega en uno de los mejores momentos por los que pasa el simulador de fútbol de Electronic Arts (EA). El crecimiento de las competiciones regionales y la profesionalización de muchos jugadores repartidos por el mundo ha hecho que los jinetes quieran sumar un nuevo jugador para que, junto a AndoniiPM, lideren la escena ibérica.

Por otro lado, la mentalidad del roster de McDonald’s Riders está en la búsqueda de dominar la escena internacional. De hecho, el recién renovado ya se vio cómo la temporada pasada plantó su total apuesta en la eWorldCup y el acecho de los torneos internacionales.

Lo que podemos adelantar (a la espera de los arranques de cada competición) es que la dupla ibérica va a ser una de las que mayor juego dé en toda la península. Tanto AndoniiPM en la eLaLiga Santander como Tuga810 en la eLiga Portugal (la cuál ha ganado este último curso por 4-0 a eFC Porto) van a tratar de grabar en letras de oro el nombre de Movistar Riders.