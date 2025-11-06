Un tornado deja numerosos destrozos en La Zarza (Badajoz)

Un pequeño tornado provocó en la tarde ayer miércoles la caída de varios árboles a las vías públicas y el derribo del vallado de un centro educativo en la localidad pacense de La Zarza.

"El tornado", como lo han calificado las fuentes, ha coincidido con el fuerte episodio de lluvias y viento que registra buena parte de Extremadura, en la que había alerta naranja por fuertes precipitaciones.

Este fenómeno meteorológico ha atravesado la población entre las 14:30 y las 15:00 horas sin provocar daños personales.

Ésta ha sido una de las incidencias que se han producido en la comunidad extremeña en una jornada en la que no se registraron daños personales de gravedad, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha gestionado un total de 74 incidencias entre las 10,15 y las 18,54 horas, la mayoría relacionadas con caídas de ramas, acumulaciones de agua en la calzada, desplazamiento de mobiliario urbano y pequeñas inundaciones en viviendas, garajes o locales comerciales.

Las incidencias más destacadas se han producido en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Hervás, donde los equipos municipales, los bomberos y los servicios de mantenimiento actuaron con rapidez para retirar árboles caídos y asegurar las zonas afectadas.

Cabe señalar que en Hervás, un árbol cayó sobre una persona, que fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Virgen del Puerto. No obstante, la normalidad se ha ido recuperando a lo largo de la tarde en el conjunto de la región.

El Centro 112 Extremadura activó para este miércoles los avisos y recomendaciones a todos los ayuntamientos y recursos de emergencia de las zonas afectadas, además de difundir la información a través de la web y redes sociales oficiales del 112 y de la Junta de Extremadura.