Investigan una denuncia por desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz

Se está analizando la documentación y de momento no hay investigados

Hospital Materno-Infantil de Badajoz donde fue trasladada la niña de cinco años
El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias tras recibir una denuncia por desaparición de fentanilo, un fármaco opiáceo sintético utilizado como analgésico y anestésico, en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.

Asimismo, ha autorizado una entrada y registro en el centro hospitalario, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Según han indicado, "se está analizando la documentación y de momento no hay investigados".

Por su parte, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha declinado ofrecer información sobre este caso al encontrarse judicializado.

