Acceso

Sociedad

Extremadura

Detenida por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Los agentes identificaron a la presunta autora, una mujer de 28 años de edad del entorno de la víctima

Una persona usa el teléfono móvil
Una persona utiliza su teléfono móvilEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han detenido el pasado día 28 de octubre a una mujer por delito de usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos.

La víctima denunció que sus imágenes e identidad estaban siendo utilizadas en una conocida red social de citas, y que las tomas habían sido captadas desde una red social suya, a la que sólo sus amigos tenían acceso.

De la investigación se hizo cargo el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Badajoz quienes tras realizar las pertinentes gestiones y reducir el círculo de posibles autores al entorno de la víctima, averiguaron que se trataba de una conocida suya, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los agentes localizaron y detuvieron a la presunta autora, una mujer de 28 años de edad, y elaboraron el correspondiente atestado policial y lo remitieron a la autoridad judicial correspondiente.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas