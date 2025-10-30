Detenida por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han detenido el pasado día 28 de octubre a una mujer por delito de usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos.

La víctima denunció que sus imágenes e identidad estaban siendo utilizadas en una conocida red social de citas, y que las tomas habían sido captadas desde una red social suya, a la que sólo sus amigos tenían acceso.

De la investigación se hizo cargo el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Badajoz quienes tras realizar las pertinentes gestiones y reducir el círculo de posibles autores al entorno de la víctima, averiguaron que se trataba de una conocida suya, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los agentes localizaron y detuvieron a la presunta autora, una mujer de 28 años de edad, y elaboraron el correspondiente atestado policial y lo remitieron a la autoridad judicial correspondiente.