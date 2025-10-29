Arranca el juicio contra los tres menores implicados en el asesinato de la educadora social Belén Cortés en Badajoz

Este miércoles arranca el juicio contra tres menores de entre 14 y 17 los acusados del asesinato del asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, ocurrido el pasado mes de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la capital pacense.

La vista, inicialmente prevista para el 19 de septiembre, fue aplazada a octubre y ampliada de una a tres sesiones, programadas los 29,30 y 31, debido al elevado número de testigos y a peticiones de los distintos letrados.

Además, la Junta de Extremadura solicitó que comparezca la entidad a la que subcontrató la gestión de la vivienda tutelada donde se produjeron los hechos.

La Fiscalía pide penas de internamiento en régimen cerrado de seis años para los dos menores varones, de 14 y 15 años, y cinco años para la menor de 17 años.

Los acusados se enfrentan a los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso, además de posibles responsabilidades civiles. A estas penas se suman las solicitadas por la acusación particular.

El asesinato de Cortés ocurrió de noche mientras trabajaba sola en el piso tutelado. Tras el suceso, más de un millar de personas salieron a las calles de Badajoz para exigir mayor protección para los trabajadores del ámbito social y reclamar medidas que garanticen su seguridad.