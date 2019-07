Cada vez menos personas encuentran el amor a través de su círculo de amistades o en lugares de ocio, como ocurría décadas atrás. Hoy se recurre a webs de contactos, aplicaciones móviles o servicios profesionales, como las tradicionales agencias matrimoniales o las más modernas empresas de matchmaking, que trabajan con procedimientos de búsqueda activa similares a los de los cazatalentos para la selección de personal.

Según Statista , el volumen de negocio de este sector empresarial en 2019 alcanzará los 2.696 millones de dólares en todo el mundo y para 2023 se prevé que ascienda a 3.177 millones. España ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor porcentaje de personas que contratan servicios para la búsqueda de pareja: en 2017, un 15% de los españoles pagó por algún de servicio de este tipo.

Esto significa que el fenómeno de las “primeras citas”, en las que dos desconocidos se encuentran con la esperanza de que surja el amor, es cada vez más común, y del éxito o fracaso de ese primer encuentro puede depender el futuro sentimental de esas dos personas. Para que todo salga a pedir de boca, Francisco González, director de Amor Ideal Barcelona , agencia de relaciones personales y love coaching, nos da las 10 mejores recomendaciones:

1. Confía en ti.

El primer paso para una buena presentación es confiar en ti mismo. Si no te gustas, la imagen que proyectas a los demás difícilmente resultará grata. Si te invade el nerviosismo y la idea de que va a ser un desastre, piensa que probablemente la otra persona está igual que tú, o tal vez peor, así que... relájate. Verás cómo todo es más fácil.

2. Cuida tu aspecto físico, sácate partido, pero ¡no te pases!

Procura tener un aspecto natural, pero cuidado. Acude, si lo crees conveniente, a un estilista que te aconseje cómo cambiar ese viejo look que llevas desde hace años, pero no aceptes nada que entre en contradicción con tu personalidad (recuerda que el punto nº 1 es estar seguro de uno mismo). No tienes que fundirte la tarjeta de crédito comprando ropa que luego no te vas a poner. Lo más importante es presentarse siempre impecablemente pulcro y aseado.

3. Queda en un sitio público.

En un primer encuentro, nunca quedes en casa de uno de los dos; así, si la cosa no fluye según lo previsto, será más fácil poner fin a la cita. La seducción requiere un ambiente agradable para crear cierta complicidad entre los dos. Elige un lugar bonito, cómodo y en el que podáis hablar con discreción.

4. Sé puntual.



Recuerda que la primera impresión es muy importante y que la impuntualidad transmite un mensaje de desinterés y dejadez. Puntualidad, amabilidad y cortesía, junto con la pulcritud en la higiene personal y en el vestir, que ya mencionamos, son las claves para que la primera impresión sea favorable.

5. ¡Stop al mal aliento!

La halitosis puede arruinar la imagen de la persona más atractiva. Si ese es uno de tus problemillas, acude a tu dentista, ya que podría ser un síntoma de alteraciones más graves, como la caries o la periodontitis. Si todo está en orden y sigues teniendo mal aliento, recuerda: mantén tu boca siempre limpia; bebe agua abundante (la sequedad bucal empeora el mal aliento), y evita el tabaco, el alcohol, el café y las comidas fuertes y condimentadas antes de la cita.

6. Comunica.

La comunicación es el pilar que sostiene cualquier relación, así que procura dar pie a una buena conversación. Sobre todo, no conviertas esa primera cita en un monólogo aburrido acerca de tu vida. Interésate por la persona que tienes delante. Pregunta, pero ¡tampoco lleves a cabo un interrogatorio! Y al hablar de ti, hazlo positivamente. No hables del pasado y de lo mal que te fue. Opta por hablar de un futuro prometedor, de lo que te motiva y lo que esperas de ahora en adelante. Y recuerda que, a menudo, el lenguaje corporal transmite más que las palabras: sonríe con franqueza; mantén tus manos a la vista; no cruces los brazos, y mira a los ojos, pero sin resultar inquisitivo.

7. Guarda el teléfono.

Según una reciente encuesta , lo que más molesta en una primera cita tanto a hombres como a mujeres es que la otra persona esté pendiente del teléfono: 7 de cada 10 respondieron que lo más irritante durante un encuentro romántico es que el otro se dedique a mandar mensajes o a publicar en las redes sociales. Por lo tanto, guarda el teléfono y ponlo en silencio.

8. Ten una mente abierta.

Todos esperamos a la persona de nuestros sueños y puede que ésta lo sea. Pero antes debemos conocerla y dejarnos conocer. Ante todo, debes estar consciente y presente. No te disperses pensando en la cena de los niños, el examen de ayer o la reunión de mañana.

9. Vuelve a intentarlo.

A menudo, en una primera cita no vemos todo lo que nos puede ofrecer una persona. Sé paciente e inténtalo de nuevo. Puede que estés ante la persona que buscas y no hayas sabido verlo a la primera. La timidez excesiva y el nerviosismo siempre se suavizan en la segunda cita. El mundo es de los tenaces. Inténtalo de nuevo. Y si, después de todo, ves que no funciona...

10. ¡No salgas corriendo!

No te muestres descortés. Mantén tu atención y resiste la tentación de mirar continuamente el reloj. De acuerdo, esa persona no es tu pareja ideal, pero disfruta del momento, relájate y pásalo bien. Y sé sincero con él o ella. Si te pide que volváis a quedar, dile que no y explícale el porqué. Recuerda cómo te gusta que te traten a ti y trata así a los demás, con educación y cordialidad.

Qué hacer después de la primera cita

Si ha saltado la chispa, hay que hacer lo posible por volverse a ver sin dejar pasar demasiado tiempo. El experto en matchmaking y love coaching Francisco González nos recuerda que, en sus inicios, una relación es como una planta delicada: «Hay que dedicarle tiempo y cuidados para que no languidezca».

Busca un hueco para hacer una llamada o quedar, aunque solo sea para tomar un café. «La disponibilidad es la llave para el éxito de una relación. En la siguiente cita, si puedes, lleva algún pequeño obsequio relacionado con los gustos y aficiones de él o ella. Eso le demostrará que le prestaste atención en la primera cita», añade el director de Amor Ideal Barcelona. «El interés por la otra persona se demuestra en los pequeños detalles».

Y ¿si no ha habido química? En tal caso, puede que hayamos encontrado una nueva amistad y que a través de esta conozcamos a la persona que estamos buscando.