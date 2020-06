Colorear ayuda a los niños a desarrollar su creatividad y concentración

Colorear es una actividad que gusta a todos los niños y que es muy divertida porque dan rienda suelta a la imaginación, la concentración y les sirve para expresar sus ideas y sentimientos sobre el papel. Los juegos de colorear son una forma de tener entretenidos a los niños en casa sin gastar mucho dinero.

Megacity, tienda de material escolar online, sabe las muchas ventajas que tiene pintar y colorear para los niños, ya que es una de las técnicas estrella en psicología infantil y una manera de comunicarse con las personas.

Ventajas de colorear:1.Favorece la concentración. Estas actividades centran la atención en un objetivo y les incita a hacerlo lo mejor posible.

2.Desarrollo de habilidades motoras. Cuando colorean los niños intentan no salirse de los límites y mejoran con el tiempo.

3.Más creatividad y desarrollo mental. Consiguen pensar en sí mismos y su alrededor viendo la vida a través del arte.

4.Satisfacción personal. Esta actividad activa los dos hemisferios, equilibra la mente y libera endorfinas, por lo que les ayuda a sentirse mejor.

5.Lo más importante, aprenden divirtiéndose y el tiempo se les va a pasar volando.

¿Y cómo se aprovechan estos beneficios?-Los niños tienen que experimentar y mancharse, jugar con las texturas y colores para que se diviertan y vayan descubriendo diferentes materiales.

-Deja que coloree lo que quiera, no limites sus pensamientos, ya que no tienen la lógica adulta y no ven nada imposible.

-Deben tener espacio para desarrollar su creatividad.

Juegos para que pinten y coloreen en casa:1.Abecedario. Es un juego didáctico que consiste en colorear las letras del abecedario sin salirse de las líneas, además es importante que las vayan reconociendo para mejorar sus habilidades motrices.

2.Colores y formas. Formas de diferentes tamaños sobre un papel din A-4 y el niño tiene que elegir un color para cada forma y así potenciará su capacidad de reconocerlas.

3.Personajes y manchas. Dibuja formas extrañas y tiene que convertirlas en personajes inventados con su boca, nariz…

4.Números. Igual que en abecedario pero con números para aprender divirtiéndose.

Para poder realizar todas estas actividades, se debe tener en casa ceras, rotuladores, lápices de colores… teniendo en cuenta la edad del niño y sus gustos. En Megacity se puede encontrar todo lo que se necesita para aumentar la creatividad de los más pequeños en casa.