Técnicas Mindfulness: una manera efectiva de reducir la ansiedad

La Dra Pérez Mijares está especializada en el tratamiento de la ansiedad a través de técnicas Mindfulness. Estas técnicas procedentes de la relajación y la meditación tienen otras aplicaciones prácticas y pueden ser de gran ayuda para un incremento de la calidad de vida. La psicóloga nos explica en qué consiste esta terapia y en qué puede ser beneficiosa.

Un tratamiento para la ansiedad

La ansiedad es una respuesta emocional que nos hace percibir como peligrosas situaciones inocuas, muchas veces de la vida cotidiana, como lo son, por ejemplo, ir en metro, estar en un lugar con mucha gente, subir en un ascensor etc. Muchos hospitales optan por emplear una terapia llamada Mindfulness para rebajar estos niveles de ansiedad.

La ansiedad surge de pensamientos negativos (ejemplo: si me subo en el ascensor, se va a encallar y me voy a quedar sin aire). Por eso, el Mindfulness propone estar presente en lo que hacemos, pero sin juzgar lo que nos pasa. Así, por ejemplo, si el corazón nos late un poco más rápido, no vamos a pensar “me está dando un infarto”, sino “tengo el corazón un poco acelerado”.

Mindfulness en la vida diaria

El Mindfulness surgió en USA durante los setenta y es una fusión de una serie de técnicas de meditación y relajación que nos impulsan a tener consciencia plena de lo que hacemos y vivimos en cada momento. Aunque parezca una obviedad, resulta que no solemos estar tan presentes en nuestras vidas como lo pensamos. Por ejemplo, cuando vamos en metro, normalmente estamos pensando en qué haremos al llegar a nuestro destino, y es por eso que no estamos viviendo completamente ese momento de nuestra vida.

Cuando quitamos este “piloto automático” y empezamos a vivir nuestras vidas, el Mindfulness nos hace sentir más felices de manera inmediata porque prestamos atención a cada detalle. En un paciente diagnosticado con ansiedad, estas mejoras son efectivas, siempre y cuando el paciente se comprometa a realizar los ejercicios. La terapia se puede combinar, por ejemplo, con técnicas de Reestructuración Cognitiva que ayudan a erradicar los pensamientos negativos.

Además de rebajar los niveles de ansiedad, el Mindfulness puede ser útil para calmar el estrés e incluso reducir el dolor físico. Sus técnicas inocuas producen un enorme bienestar, ya que, en general, estar más conectados con lo que hacemos nos ayuda en cualquier proceso vital. Vivir en plena conciencia nos hace más felices.