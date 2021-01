3 propósitos para tu hogar este 2021

Comenzamos un nuevo año y con él llegan decenas de propósitos y objetivos de todo tipo. Pues bien, ¡nuestro hogar también debería tener los suyos! Y, lo mejor, podemos convertirlo en un juego divertido para toda la familia. ¿Habías oído hablar del reto 10 10 10? Por turnos y en orden, cada miembro de la familia tendrá la oportunidad de ir enumerando objetos de los que llevan tiempo queriendo deshacerse, regalar o reordenar.

Toma nota porque Kobold, la marca especializada en aspiradores ergonómicos de alta calidad, te descubre las 3 claves para llevarlo a cabo de forma práctica y efectiva. ¡Empezamos!

1. Selecciona 10 cosas del hogar que ya no necesites. Estas irán directamente a la basura, bien porque están muy viejas, porque ya no funcionen o, simplemente, porque hace tiempo que cayeron en desuso y apenas habíamos reparado en ellas. La lista de cosas desechables, pero que seguimos acumulando en casa sin darnos cuenta, suele ser mucho más amplia de lo que imaginamos. Por ello, completaremos esta tarea en un abrir y cerrar de ojos. Sin lugar a dudas, están ocupando un espacio precioso que necesitaremos este año para objetos más importantes. Revistas viejas que podrían reciclarse, cables que hace tiempo que dejaron de cumplir su función, cajas de zapatos vacías que no sabemos cómo pero siempre terminan haciéndose hueco en nuestro armario, etc.

2. Elige 10 objetos para regalar. Esta es una buena oportunidad para enseñar a los más pequeños de la casa a ser solidarios. No se trata de seleccionar algo roto, sucio o desgastado, sino algo que estamos dispuestos a compartir. Que sepamos que otra persona podría necesitarlo y/o usarlo más que nosotros. Los juguetes suelen ser siempre una opción en este punto, cada año los niños reciben juguetes por Navidad, en sus cumpleaños, etc. y con el tiempo dejan de lado muchos de ellos. ¿Por qué no seleccionar aquellos que menos usen? Para los adultos, la ropa suele ser la opción más escogida. Seguro que cada miembro de la casa conserva innumerables `porsiacasos´ en su armario y ya es hora de desprenderse de ellos. ¡Se acabó el llenar los vestidores hasta que no quepa un alfiler! Hay cientos de ONGs y asociaciones que estarán deseando recibir estos objetos.

3. Piensa 10 elementos para organizar mejor. Aquí no hay discusión, los muebles y armarios ocupan siempre los primeros puestos de la lista. Pero el abanico es muy amplio y, por supuesto, ¡no se puede repetir! Analiza qué está mal organizado, por qué y cómo podrías colocarlo mejor. Al terminar veremos cómo hemos conseguido optimizar y aumentar el espacio hasta en un 50% en determinadas zonas. Quizás en este paso descubramos incluso objetos que creíamos perdidos -calcetines especialmente-, pero, sobre todo, favorecerá las labores de limpieza del hogar y nos permitirá comenzar el año con una buena limpieza a fondo* –incluidos los rincones más olvidados.

Entre todos y en tan solo unas horas daremos un nuevo aire al hogar consiguiendo renovarlo para disfrutar más cómodamente del día a día en casa. Al fin y al cabo, de acuerdo con el estudio `Radiografía de la felicidad en los hogares españoles´ realizado por Thermomix® y Kobold, para 6 de cada 10 españoles existe una relación directa entre tener la casa limpia y ordenada y tener un buen día. ¿No te lo crees? ¡Empieza a fijarte en las cosas de tu alrededor y súmate al reto 10 10 10!