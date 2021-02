“En España los horarios de las empresas son imposibles para la conciliación”

Marta Cereceda se dedica, profesionalmente hablando, a acompañar a madres emprendedoras a descubrir la mujer valiosa que tienen dentro, logrando transformar sus creencias limitantes en empoderadoras, a través del conocimiento de las cosas que las bloquean, los miedos y patrones que hasta ese momento les han impedido vivir la vida que quieren y conseguir sus propósitos a través del coaching.

Creó su empresa en el año 2018. No tiene empleados y cuando hablamos de inversión en la misma reconoce que lo que hizo fue invertir en ella misma: “He invertido mucho dinero en formarme en coaching, empecé haciendo un postgrado en coaching, PNL y liderazgo de equipos, Coaching transpersonal avalado por la ICF, Certificado internacional en coaching por valores en Zinquo y ahora estoy terminando el siguiente nivel que es el Experto internacional en desarrollo por valores también en Zinquo. Mi formación ha sido mi mejor inversión”

-¿Cuántos hijos tiene?

-Tengo dos hijos de 10 (Hugo) y de 8 años (Vega).

-¿Cómo es su día a día laboral y cómo lo compagina con el familiar?

-Para que mi día a día fuera productivo y pudiera disfrutar de lo que hago, tuve que hacerme un buen horario y plan de acción, algo que en coaching es básico. Sentía que quería tener un tiempo diario para mí por las mañanas, antes de que todos se despertaran, por lo que empecé a despertarme a las 6:00 para meditar, tomarme el café a solas, arreglarme sin prisas y estudiar. Y es un regalo que me hago a mí misma cada día.

Después llevamos a los niños al cole mi marido y yo, y hasta las 17:00 no vamos a buscarlos. Después de dejar a los niños nos vamos a la oficina. La tenemos a cinco minutos del cole y a diez de casa por lo que voy tranquila a cualquier lado. Mi marido y yo llevamos 15 años trabajando juntos, solo que ahora yo uso la oficina para mis sesiones y, en cuanto se pueda, para mis talleres. Por las tardes no me pongo sesiones salvo algo muy puntual. A las 15:00 comemos en casa y aprovecho para estudiar antes de ir a por los niños al cole. El tema de las comidas, las dejo organizadas el domingo por la mañana mientras que veo alguna serie.

A partir de las 17:00 me pongo en modo mamá, y empieza las rutinas de las tardes, ayudas con los deberes, si es necesario, baños, cenas… Hugo sale más tarde porque va a inglés dos días por semana y otros dos a fútbol y ahí es mi marido el que se encarga de llevarlo y recogerlo.

Un día a la semana por la tarde tengo clase con el curso que estoy realizando actualmente con Zinquo (el Experto). Ese día dejo la cena preparada a la hora de la comida, de esta forma estoy más tranquila, ya que es un día en el que a esas horas estoy sola con ellos. A las 20:00 cenamos.

-¿Cómo se organiza en el día a día para trabajar? ¿Necesita ayuda?

-Organizo mi agenda con mis clientes de manera que haya margen de tiempo entre sesión y sesión para que yo pueda despejarme e ir limpia mentalmente a la siguiente. Esto último lo consigo con una meditación y moviendo un poco el cuerpo.

No necesito ayuda en mi día a día en mi trabajo. Sin embargo, el tema de las redes sociales sí me quitaba tiempo y he hecho equipo con una comunity manager y esto me deja más libertad de acción para centrarme en mi trabajo.

-El hecho de ser madre, ¿le aporta mayor empuje que antes de serlo a la hora de trabajar?

-¡Sí! En mi caso porque ellos son el motivo por el que decidí descubrirme a mí misma y quiero que sepan que no hay nada que no puedas hacer si sientes que has nacido para ello. Me pregunté un día si mi vida se la recomendaría a ellos, y vi que no . Así que me volqué en hacer lo que me nace, en que otras personas tomen consciencia de que ellas también pueden porque tienen dentro de sí mismas todo lo necesario. Yo las acompaño en su descubrimiento. De esta forma pongo mi granito de arena para que haya mas gente feliz en el mundo y eso es positivo también para mis hijos.

-¿Cree que las mujeres que trabajan siguen teniendo doble carga con respecto a los hombres?

-En general sí, y es uno de los motivos del estrés que se acumula en nosotras. Existe todavía la creencia de mujer superwoman. Y es un motivo por el que muchas madres emprendedoras ralentizan su proyecto, el poner a otros (muy a menudo) por delante de nosotras. Tenemos que empezar por nosotras mismas para conseguir aquello que queremos.

-¿Se ha sentido alguna vez discriminada por ser mujer? Si, antes de dedicarme al coaching en el sector en el que trabaja mi marido, con los propios clientes. ¿Y por ser madre?

-En ambas situaciones la respuesta es no

-¿Cree que la maternidad está poco protegida en España?

-Sí, en la empresa de mi marido hay un valor básico que es la familia, precisamente porque sabemos lo que es tener que conciliar con los niños y el trabajo. Por eso nosotros desde que tuvimos a Hugo, decidimos horario de jornada intensiva y así es para los trabajadores también. A las 15:00 se cierra.

-¿Qué le gustaría que se modificase?

-Los horarios, que se implantaran jornadas intensivas y no partidas. No tener que recuperar horas por llevar a tu hijo al médico…en definitiva, que se humanizasen mas las empresas. El teletrabajo es algo que en muchos casos facilita mucho la conciliación.

-¿Qué opina de la “conciliación”?

-Que se podría hacer mucho mejor. En España los horarios de la mayoría de las empresas son imposibles para la conciliación familiar y es debido a nuestra cultura, a nuestros horarios de comida, cena etc. No obstante, hay estudios que demuestran que rendimos más en jornadas intensivas que en partidas.

-¿Disfrutó de su baja por maternidad o no le quedó más remedio que seguir trabajando?

-La disfruté.

-¿Se siente culpable por no pasar más tiempo con sus hijos?

-No, pasamos el tiempo que podemos juntos partiendo de los horarios que se tienen entre diario. Y de ahí lo importante es que estemos de verdad con ellos, sin móvil.

-¿Cree que en muchas cosas nos han “mentido” a la hora de hablarnos de la liberalización de la mujer que compagina casa, maternidad y un trabajo?

-Sí, la mujer se exige llegar a todo porque “cree” que es lo que se espera de ella. Esa superwoman de la que hablaba antes. La verdadera liberación, para mí, es ser capaz de decir: “hoy no paso la mopa porque estoy agotada”, “hoy no me da tiempo y no pasa nada. El que se tome una casa y a las personas que viven en ella como un equipo y que sea equilibrado. Oí, no hace mucho, criticar a una mujer porque decidió ser ama de casa, no entendían que hoy en día con la “liberación de la mujer” decidiera vivir así…bueno la liberación implica libertad, ¿no? Ella decidió por sí misma y decidió hacer lo que le hacía feliz. Ella es feliz así. Pues genial. ¡Al fin y al cabo era lo que queríamos, decidir por nosotras mismas.

-¿Le gustaría que en España disfrutásemos de otros horarios más tipo nórdicos?

-Sí, a ellos les va fenomenal. Yo lo sigo hace años y no concibo hacerlo de otra forma.