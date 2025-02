3 hábitos fáciles de menos de 10 minutos que aumentan tu felicidad, según la psicología

En la agitada rutina diaria, encontrar tiempo para hacer lo que realmente nos hace felices puede parecer una misión difícil, sobre todo cuando estamos atravesando momentos de estrés. Sin embargo, existen pequeñas acciones, que no requieren más de 10 minutos, capaces de elevar nuestro bienestar y hacernos sentir más felices, según la psicología.

1. Conecta con un amigo para mejorar tu bienestar en menos de 10 minutos

Si sientes que tu vida social ha disminuido por la falta de tiempo, un simple gesto puede hacer la diferencia. Según la psicoterapeuta Vienna Pharaon, autora de The Origins of You, una excelente manera de aumentar la felicidad es contactar a un amigo sin un motivo específico. Ya sea con un mensaje o una llamada telefónica, este acto te permite cultivar relaciones y fortalecer tu círculo de apoyo. Hacer algo por otros genera bienestar y, al mismo tiempo, mejora tu conexión emocional con ellos.

Los estudios sugieren que a menudo subestimamos el impacto positivo de mostrar interés por los demás, lo que se conoce como la "brecha del afecto". Así que, la próxima vez que pienses en un amigo, no dudes en hacerle saber que lo tienes presente.

2. Elimina pequeñas tareas pendientes para liberar tu mente y reducir el estrés

Otro hábito que te ayudará a sentirte más feliz es resolver alguna tarea pendiente que puedas completar en menos de 10 minutos. El efecto Zeigarnik, según los psicólogos, explica cómo las tareas no completadas generan una carga cognitiva que puede distraernos y estresarnos. Al tachar de tu lista de pendientes tareas pequeñas, como hacer una llamada rápida, organizar tu escritorio o responder un correo, liberarás dopamina, una hormona relacionada con el placer y la recompensa.

Cumplir con esas tareas, por más simples que sean, puede reducir la tensión acumulada y proporcionarte una sensación de logro. Si te resulta abrumador un proyecto grande, divídelo en pequeñas acciones que puedas completar en poco tiempo.

3. Haz un cumplido sincero para mejorar tu estado de ánimo y el de los demás

Por último, un hábito muy efectivo en menos de 10 minutos es ofrecer un cumplido genuino a alguien de tu entorno. Ya sea un amigo, colega o incluso un desconocido, un elogio sincero puede tener efectos duraderos en tu felicidad. Laurie Santos, profesora de psicología en la Universidad de Yale, explica que este gesto libera dopamina en tu cerebro, activa la corteza prefrontal y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Los cumplidos no solo mejoran tu estado de ánimo, sino que también fortalecen los lazos emocionales y refuerzan tu conexión social. Además, tanto al dar como al recibir un cumplido, se activan áreas del cerebro que nos ayudan a sentirnos más relajados y satisfechos.

Aunque encontrar tiempo para la felicidad a menudo parece un desafío, estos tres hábitos fáciles de menos de 10 minutos pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar diario. ¿Qué esperas para probarlos y sentirte más feliz cada día?