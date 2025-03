Estrategias efectivas para lograr que tu hijo te escuche

Hablar con un niño y sentir que ignora cada palabra es una experiencia frustrante para cualquier padre o madre. A veces, parece que las instrucciones o consejos se los lleva el viento, lo que genera tensión y discusiones constantes en el hogar.

Sin embargo, cuando un niño no escucha no siempre es por desobediencia. Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro está en pleno desarrollo, lo que afecta su capacidad de atención. Su sistema de enfoque no está completamente maduro, por lo que se distrae con facilidad y le cuesta concentrarse en una sola tarea, como cuando sus padres le llaman.

Claves para que tu hijo preste atención

Para que un niño escuche realmente, primero debe prestar atención. La escucha activa no es solo oír, sino comprender el mensaje, captar emociones y responder adecuadamente. Esta habilidad se desarrolla con el tiempo y requiere práctica.

Elimina distracciones

Si tu hijo está viendo televisión, jugando o en otra habitación, primero asegúrate de que el entorno favorezca la comunicación. Baja el volumen de los dispositivos, acércate y háblale con calma.

Establece contacto visual

Acércate a su nivel, míralo a los ojos y, si es necesario, toca su brazo o hombro para captar su atención. Frases como "¿me estás escuchando?" o "¿has entendido lo que te dije?" ayudan a reforzar el mensaje.

Sé claro y conciso

Usa un lenguaje sencillo y adaptado a su edad. Frases largas o un vocabulario complejo pueden hacer que pierda el hilo de la conversación.

Mantén la calma y evita los gritos

Si elevas la voz, el niño se sentirá atacado y tenderá a desconectarse emocionalmente. Hablar con firmeza, pero sin gritar, genera un ambiente de confianza y seguridad.

Refuerza la escucha con elogios

Cuando tu hijo te preste atención, felicítalo con frases como "¡Me encanta que me escuches!" o "Gracias por prestarme atención". Esto refuerza su motivación para responder mejor en el futuro.

La importancia de una comunicación respetuosa

Para que los niños escuchen y se interesen por lo que les decimos, es fundamental crear un ambiente de comunicación cálida y efectiva. La empatía, el respeto y la coherencia en nuestras palabras y acciones son claves para lograr una interacción positiva y fortalecer el vínculo familiar.

Si quieres que tu hijo te escuche, conviértete en su mejor ejemplo. La paciencia, el respeto y una comunicación efectiva marcarán la diferencia en su capacidad de atención y respuesta.