Asalta una gasolinera encapuchado y con cuchillo, es detenido y termina en prisión

La tarde del 1 de septiembre en Coirós (A Coruña) transcurría sin sobresaltos hasta que la rutina saltó por los aires. Un coche con dos hombres encapuchados se detuvo frente a una gasolinera del municipio para perpetrar el golpe con cuidado.

Previamente, habían robado en A Coruña unas matrículas de un vehículo idéntico al suyo para colocarlas en el coche; una vez en el lugar, ocultaron sus rostros y, armados con un cuchillo de grandes dimensiones, irrumpieron en la estación de servicio para hacerse con la recaudación.

Según relata la Guardia Civil, mientras uno de los asaltantes aguardaba al volante con el motor encendido, el otro entró en el local. Allí intimidó a la dependienta con el arma blanca y la obligó a abrir la caja registradora.

En cuestión de segundos, el botín estaba en sus manos. Los delincuentes huyeron rápidamente dejando tras de sí a la trabajadora aterrada.

El caso pasó a ser investigado por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de A Coruña, que centró sus pesquisas en la identificación del vehículo empleado en la huida.

Diez días después, el 10 de septiembre, el coche fue localizado en O Burgo, en el municipio de Culleredo. El hallazgo resultó decisivo para seguir la pista del presunto autor material del robo.

La detención se saldó con la recuperación de 300 euros procedentes del atraco y del cuchillo con el que se había intimidado a la víctima. El vehículo fue incautado como prueba. El arrestado, un hombre de 51 años y vecino de Betanzos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, que decretó su ingreso en prisión provisional en el centro penitenciario de Teixeiro.

El cómplice que lo acompañaba en el momento del asalto continúa en paradero desconocido, y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizarlo y ponerlo también a disposición judicial.