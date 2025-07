Así son las famosas torres de la Cidade da Cultura que nacieron como homenaje a su creador

En la Cidade da Cultura de Galicia, en la ladera oeste del monte Gaiás, se alzan dos estructuras que recibieron el nombre de las Torres Hejduk.

Este proyecto, recuperado en el año 2000 por el arquitecto Peter Eisenman, forma parte del homenaje a su amigo y colega John Hejduk, figura clave del grupo The New York Five y autor original del diseño.

Hejduk concibió estas torres en 1992 como un conjunto botánico para el parque compostelano de Belvís. La torre de cristal iba a funcionar como invernadero, mientras que la de piedra estaba pensada para acoger una sala de usos múltiples.

Torres Hedjuk Cidade da Cultura

Sin embargo, el proyecto fue cancelado antes de iniciarse. A la muerte de Hejduk, Eisenman (entonces elegido para liderar el diseño de la Cidade da Cultura) propuso materializar el sueño de su compañero, dándole un nuevo contexto y significado dentro de su propia "ciudad de calles, soportales y plazas" inspirada en el casco histórico compostelano.

Desde su inauguración, las Torres Hejduk han pasado de ser un diseño olvidado a convertirse en uno de los espacios expositivos más singulares de Galicia. Lejos de su función inicial, ambas torres acogen hoy instalaciones artísticas, muchas de ellas fruto del Encontro de Artistas Novos, que comisaria Rafael Doctor. Jóvenes creadores encuentran aquí un lienzo arquitectónico donde experimentar y dialogar con el entorno.

Una de las intervenciones más impactantes fue la de Pamen Pereira, "Las torres de la templanza", que propuso recuperar su uso botánico original. También destacó el trabajo de Martín Toimil, "Betula Pendula", una poética reflexión sobre los bosques gallegos y la amenaza del fuego.

En su instalación, abedules vivos fueron suspendidos en la torre de cristal con las raíces hacia abajo, mientras que en la torre de piedra colgaban ejemplares calcinados por incendios, creando un potente contraste entre vida y destrucción.

Muestra botánica Cidade da Cultura

Un espejo en el suelo generaba la sensación de caminar sobre las copas, y sombras proyectadas en el interior evocaban la memoria herida del paisaje gallego.

En 2013, la compañía Iberdrola financió un sistema de iluminación LED para la torre de cristal, permitiendo bañarla de colores por la noche, visible desde buena parte de la ciudad.

La Cidade da Cultura acoge en su conjunto otros edificios como el Museo Centro Gaiás, la Biblioteca de Galicia, el Centro de Innovación Cultural o el Bosque de Galicia.