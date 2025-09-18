Un atracador encapuchado asalta con un cuchillo jamonero una gasolinera en Coirós y es detenido por la Guardia Civil

La Guardia Civil de A Coruña ha capturado a un individuo de 51 años vecino de Betanzos, acusado de un robo con intimidación en una estación de servicio ubicada en Coirós. Dos sujetos encapuchados perpetraron el asalto, utilizando un cuchillo jamonero de considerables dimensiones para amenazar a la empleada y sustraer la recaudación.

Los delincuentes implementaron tácticas para dificultar su identificación, colocando placas de matrícula robadas en su vehículo. Uno de ellos habría actuado como conductor mientras el otro ejecutaba directamente el atraco, generando una situación de alta tensión en el establecimiento.

La investigación policial ha desarrollado una estrategia meticulosa que ha permitido localizar el vehículo empleado en la parroquia de O Burgo, en Culleredo. Durante la intervención, los agentes recuperaron 300 euros del dinero sustraído y el cuchillo utilizado en la intimidación, demostrando una coordinación excepcional entre las unidades policiales.

El segundo implicado aún no es procesado

El detenido fue remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, quien decretó su ingreso en el centro penitenciario de Teixeiro. La causa se tramita por un delito de robo con violencia o intimidación, quedando pendiente la situación procesal del segundo implicado.

La rápida actuación de la Guardia Civil ha logrado interrumpir la actividad delictiva y garantizar la seguridad ciudadana. La metodología empleada por los delincuentes, consistente en utilizar placas de matrícula robadas y un arma blanca de grandes dimensiones, refleja una planificación previa del robo.

Sin embargo, la labor policial demostró ser más efectiva, logrando desarticular la acción criminal y capturar al presunto responsable directo. Entre tanto, las diligencias judiciales continuarán su curso, evaluando todos los elementos probatorios recabados durante la investigación.