Descarga ya tus bonos Activa Comercio: 30 euros de descuento desde hoy en miles de tiendas gallegas

La Xunta de Galicia acaba de reactivar esta mañana una nueva edición de los bonos Activa Comercio, una iniciativa que permite a los gallegos obtener hasta 30 euros de descuento en sus compras en los establecimientos adheridos. Los bonos podrán descargarse de forma gratuita a través de la web oficial www.bonosactivacomercio.gal, en formato digital y con código QR compatible con aplicaciones de pago como Wallet o similares.

Según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), el programa cuenta con una dotación inicial de 2,5 millones de euros, aunque la Xunta no descarta ampliar la cuantía “en función de la evolución del programa y de la disponibilidad presupuestaria”. El objetivo es impulsar la actividad del comercio de proximidad y, al mismo tiempo, estimular el consumo interno en toda la comunidad.

Cada persona mayor de edad y residente en Galicia podrá descargarse un único bono por valor de 30 euros. Este descuento se aplicará de manera automática según el importe de la compra:

5 euros para compras entre 20 y 30 euros.

10 euros para importes de 30 a 50 euros.

15 euros para las compras iguales o superiores a 50 euros.

El bono podrá usarse en distintos establecimientos hasta agotar el saldo disponible o hasta que se alcance el límite global de los 2,5 millones de euros en descuentos. Una vez agotado ese importe, los bonos descargados dejarán de estar operativos.

En cuanto a las devoluciones, el programa establece que el consumidor podrá canjear el importe por otro producto o por un vale sin caducidad, pero no podrá recibir dinero en efectivo ni abono en tarjeta, tal y como especifica la convocatoria.

El Gobierno gallego calcula que esta segunda edición permitirá movilizar un volumen mínimo de 8,5 millones de euros en ventas dentro del comercio minorista gallego, contribuyendo a mantener la actividad y el empleo en el sector.

Como principal novedad, los establecimientos adheridos en la primera edición no tendrán que volver a inscribirse, lo que permitirá ganar en agilidad en beneficio tanto de los comerciantes como de los consumidores. Aun así, los negocios que no participaron anteriormente pueden sumarse hasta el 15 de diciembre, o hasta que se agote el crédito disponible de esta nueva convocatoria.