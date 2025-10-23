Detenida por aprovechar su trabajo para sustraer colgantes y pendientes a pacientes dependientes

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a una cuidadora de personas con alto grado de dependencia acusada de sustraer joyas valoradas en más de 10.000 euros en los domicilios en los que trabajaba. La investigación, según informó este jueves el Cuerpo policial, permitió identificar a cuatro víctimas especialmente vulnerables, aunque los agentes continúan con las pesquisas ante la sospecha de que pueda haber más afectados.

La detenida aprovechaba la confianza que le brindaban las familias y el acceso a las habitaciones de los usuarios para apropiarse de pulseras, cadenas, pendientes, broches y colgantes de oro, algunas de ellas de gran valor sentimental y económico. Posteriormente, vendía las piezas en distintos establecimientos de compra-venta de oro de la ciudad de Pontevedra, donde los investigadores han podido constatar al menos dieciséis transacciones realizadas por la sospechosa.

La actuación policial se inició tras la denuncia presentada por la hermana de una de las víctimas, que advirtió la desaparición de varias joyas en la vivienda. A partir de ahí, el grupo de investigación de la Policía Nacional realizó un minucioso trabajo de seguimiento y análisis de las operaciones de compraventa en distintos locales, lo que permitió reunir las pruebas necesarias para identificar y detener a la presunta autora de los hechos.

Los agentes recuperaron parte de las joyas sustraídas, que fueron posteriormente mostradas a sus legítimos propietarios, quienes las reconocieron como suyas. La mujer, acusada de un delito de hurto continuado, fue puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más víctimas y ha instado a las personas que pudieran haber sufrido hechos similares a que se pongan en contacto con la Comisaría de Pontevedra.