La NASA despliega discretamente herramientas de defensa planetaria contra el cuerpo celeste 3I/ATLAS

La NASA ha desplegado silenciosamente sus herramientas de defensa planetaria después de que el cometa 3I/ATLAS mostrara un comportamiento "inexplicable". El 21 de octubre a las 21:08 UT (23:08 CEST) la NASA emitió un aviso técnico en el boletín MPEC (2025-U142) del Minor Planet Center de Harvard.

Sin ruedas de prensa ni vacilaciones, la NASA ha activado el protocolo de defensa planetaria para un objeto estelar. Lo ha realizado de la manera más críptica posible, con una circular electrónica que recoge la siguiente frase: “Anuncio de la ,Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. La campaña se centrará en el cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1).”

Un cometa vigilado

Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es objeto de una campaña de observación coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), sistema que solo se emplea para amenazas reales para el planeta. Esto ha desencadenado un un simulacro mundial destinado a mejorar las habilidades de detección de rocas espaciales y preparar a la Tierra para una posible amenaza entrante.

La última fotografía oficial del ATLAS se remonta al 27 de agosto de 2025 Espacio Misterio

Este martes, los funcionarios de la IAWN reconocieron que el objeto estaba causando "desafíos únicos"para predecir su trayectoria. El objeto muestra características muy inusuales en los cometas, entre ellos una "anticola", un rastro de partículas que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él.

De acuerdo con el comunicado, los científicos efectuarán un ejercicio de entrenamiento especial del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. Telescopios y sistemas de seguimiento de todo el planeta tendrán sus ojos puestos en 3I/ATLAS para determinar su ubicación exacta en el cielo.

Cometa o Amenaza: las especulaciones continuan en redes

Esto ha causado cierto revuelo en redes como X, donde usuarios especulan que no se trata de un simulacro sino de una amenaza real. Comentarios como " ¿Porque el silencio? ¿Qué sabe la NASA que nosotros no?" son recurrentes en twitter.

Estos han alimentado a los más paranoicos, que afirman que el astro no es en verdad un cometa. Cuentas como @misty_vibe han dicho que "El 3I/ATLAS definitivamente no es un cometa y la NASA está aterrorizada", llegando a afirmar que se podría tratar de una "nave espacial" en la que viajan " DRAGO reptilianos".

En apoyo de esta teoría, varias imágenes falsas han sido difundidas por X, haciendo uso de la IA.

El 3I/ATLAS: ¿Podría tratarse de una nave nodriza?

El científico y profesor de Harvard Avi Loeb ha teorizado que esta impactante "maniobra" es un indicio revelador de que una nave espacial está utilizando la gravedad de una gran estrella para cambiar su velocidad y rumbo.

Esto se debe a que de acuerdo con Loeb, en los viajes espaciales, el mejor momento para acelerar o desacelerar una nave espacial es cuando se encuentra más cerca de un objeto grande. A esto se le conoce como efecto Oberth, la forma ideal para proporcionar el el mayor cambio de velocidad.

El 3I/ATLAS alcanzará su mejor oportunidad para realizar una maniobra Oberth en una semana, cuando se encuentre a 126 millones de millas de nuestro sol.

El profesor había sugerido anteriormente que 3I/ATLAS podría ser una nave espacial propulsada por energía nuclear cuando el telescopio espacial Hubble reveló una fotografía en la que el objeto parecía generar su propia luz.

Durante su máximo acercamiento a Marte el 3 de octubre, las sondas espaciales enviaron imágenes que parecían sugerir que 3I/ATLAS era un objeto gigante y cilíndrico recubierto de níquel, lo que le hacía brillar con un color verde.

Esto ha alimentado aún más las especulaciones de que el cometa es una sonda extraterrestre, dado que las naves espaciales humanas utilizan el níquel de forma similar para protegerse del calor extremo de los gases de escape de los cohetes.

"Si 3I/ATLAS es una enorme nave nodriza, es probable que continúe por su trayectoria gravitatoria original y, finalmente, salga del sistema solar", compartió Loeb en una entrada de blog el domingo.

Ya sea un cometa o algo enviado por una inteligencia de otra parte de la galaxia, los astrónomos han llegado a la conclusión de que podría ser gigantesco, con un diámetro de más de 28 millas.

¿Qué dice la NASA?

La agencia ha sostenido que todo el programa espacial está "actualmente cerrado" debido a la clausura gubernamental en curso y no hizo más comentarios. Sin embargo, el anuncio emitido califica este importante evento como un ejercicio más de intercambio de consejos para que los observadores de estrellas de todo el mundo puedan tomar mejores fotografías del supuesto cometa.