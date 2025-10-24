Arranca un intenso fin de semana taurino en televisión: La cantera del toreo, en directo por Canal Sur

Con la temporada de corridas en plaza llegando a su fin, es el turno de los festejos populares, que ganan protagonismo en las parrillas de las televisiones autonómicas y locales. A partir del viernes 24 de octubre, cadenas como À Punt, Ondatevé y MediTv centran su atención en la localidad castellonense de Onda, epicentro del bou al carrer con encierros, exhibiciones y espectaculares emboladas de ganaderías de renombre como Palha, Murteira Grave y Adolfo Martín.

La cobertura de estos festejos permite seguir desde casa celebraciones de gran arraigo en la Comunidad Valenciana, que mantienen vivo el pulso taurino incluso fuera del circuito de plazas. La televisión, especialmente la de proximidad, refuerza así su papel como vehículo fundamental de difusión de una tauromaquia diversa y profundamente ligada al tejido social.

El domingo, Canal Sur se suma a la oferta con la final del XXVI Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, en Baeza, con novillos deToros de El Torero para alumnos de distintas provincias. Un festejo que representa la cantera del toreo andaluz y que cierra un fin de semana donde la juventud, la tradición y la identidad taurina local tendrán un lugar privilegiado en pantalla.

Programación taurina del 24 al 26 de octubre de 2025 en televisión:

Viernes 24 de octubre

12:00 h – À Punt / MediTV / Ondatevé. Onda (Castellón), Encierro. Toros de Palha y Murteira Grave. A continuación, exhibición de dos toros del encierro.

17:00 h – Ondatevé. Onda (Castellón), Bous al Carrer. Exhibición de cuatro toros de Palha y Murteira Grave. A continuación, embolada de los dos toros exhibidos por la mañana.

23:00 h – Ondatevé. Onda (Castellón), Bous al Carrer. Embolada de los cuatro toros exhibidos por la tarde.

Sábado 25 de octubre

12:00 h – MediTV / Ondatevé. Onda (Castellón), Encierro. Toros de Adolfo Martín. A continuación, exhibición de dos toros del encierro.

17:00 h – Ondatevé. Onda (Castellón), Bous al Carrer. Exhibición de cuatro toros de Adolfo Martín. A continuación, embolada de un toro.

23:00 h – Ondatevé. Onda (Castellón), Bous al Carrer. Embolada de dos toros de Adolfo Martín.

Domingo 26 de octubre