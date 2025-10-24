Cambio brusco de tiempo: el frío, la lluvia y la nieve llegan a buena parte de España a partir de esta fecha

Tras varios días de temperaturas anómalas altas para finales de octubre, España se prepara para un cambio drástico en el tiempo. El paso de varios frentes y la entrada de aire polar provocarán un descenso térmico generalizado, con lluvias, viento y las primeras nevadas de la temporada en las montañas del norte.

Según José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored (tiempo.com), "el domingo se espera un aumento de las lluvias y un cambio brusco en las temperaturas", marcando el fin del episodio cálido que ha acompañado al mes de octubre.

Los nuevos frentes ya han comenzado a afectar al noroeste de la Península, dejando chubascos en Galicia, el Cantábrico y parte de Castilla y León, con lluvias más débiles en el centro y sur. En el sur peninsular, especialmente en Andalucía y Murcia, las temperaturas siguen siendo inusualmente altas, superando los 30 ºC en algunas zonas. Sin embargo, a partir del fin de semana, la llegada de aire polar provocará un marcado descenso térmico, más acorde con las fechas otoñales.

Viernes: cielos nubosos y lluvias en el centro

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este viernes indica que la Península siga bajo la influencia de una circulación atlántica, lo que aportará humedad, así como un frente estacionario en el centro oeste peninsular, que dejará cielos nubosos en la mayor parte del país.

De este modo, se esperan precipitaciones en amplias zonas del entorno de los Sistemas Central e Ibérico, donde serán más persistentes, mientras que de forma más débil y ocasional se darán en el noroeste peninsular y zonas del Cantábrico. Además, con baja probabilidad también podrían darse precipitaciones ocasionales en regiones del tercio nordeste peninsular, fachada oriental y Baleares, donde predominarán los intervalos nuboso.

Sábado: nuevo frente y temperaturas todavía altas en el sur

El sábado, un nuevo frente volverá a dejar lluvias en gran parte del norte peninsular y en el norte de Extremadura, que podrán ser más intensas en Galicia, la meseta norte, la Cordillera Ibérica y el Sistema Central, según Meteored.

No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el resto del país y en Baleares, mientras que se formarán nieblas matinales en ambas mesetas. Las temperaturas seguirán altas en el sur, con valores que superarán los 30 °C en Andalucía y Murcia, aunque en los Pirineos podrían registrarse heladas débiles. El viento soplará del oeste, girando a norte en la vertiente cantábrica y en Galicia.

Domingo: aire polar, desplome térmico y primeras nieves

El domingo llegará el cambio de tiempo más acusado: las lluvias se extenderán hacia el este y el sur, con tormentas en el noreste y en Andalucía. La entrada de aire polar provocará un notable descenso térmico y hará bajar la cota de nueve en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, donde podrían verse las primeras nevadas de la temporada. Soplarán vientos del norte, con cierzo y tramontana, aunque a mediados de semana volverá el aire templado del suroeste.