Choque en el Canal de la Mancha: un destructor británico intercepta un buque de guerra ruso

Un destructor de la Marina Real Británica, el HMS Duncan, interceptó y siguió de cerca al buque ruso Vicealmirante Kulakov frente a la costa norte del Reino Unido, en una operación de tres días bajo comando directo de la OTAN. Según informó Sky News, se trata de la primera vez que un buque de guerra británico opera en una misión de este tipo bajo el mando aliado.

La operación, que se desarrolló entre el 17 y el 19 de octubre, contó con apoyo de la Marina francesa y un helicóptero NH90 de la Fuerza Aérea de los Países Bajos. Un helicóptero Wildcat británico proporcionó reconocimiento aéreo y vigilancia visual de la embarcación rusa durante su tránsito por el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y hasta las cercanías de la isla de Ushant, frente a la costa noroeste de Francia.

Un portavoz de la Marina Real confirmó que es la primera vez que un buque británico actúa directamente bajo el Mando Marítimo Aliado de la OTAN, con sede en Northwood, Londres.

El comandante Dan Lee, al frente del HMS Duncan, destacó que la operación demuestra “el compromiso del Reino Unido con la defensa colectiva y la cooperación con nuestros aliados”. El viceministro de Defensa británico, Alistair Carnes, afirmó que la Marina “está lista para responder a cualquier actividad naval rusa” y proteger las aguas territoriales del Reino Unido. “Una vez más, la Marina Real ha desplegado sus medios bajo el mando aliado, reforzando nuestra solidaridad inquebrantable con la OTAN”, añadió.

El encuentro tuvo lugar en un contexto de tensión creciente entre Rusia y el bloque occidental. El HMS Duncan, un destructor Tipo 45 especializado en defensa aérea, se enfrentó tecnológicamente al Vicealmirante Kulakov, un destructor antisubmarino de la clase Udaloy comisionado en 1981.

Aunque el buque ruso dispone de un arsenal variado -incluidos misiles Kinzhal, lanzacohetes RBU-6000 y torpedos antisubmarinos-, su diseño soviético evidencia los límites tecnológicos de una flota envejecida.

Por su parte, el HMS Duncan carece de armamento antibuque, pero cuenta con avanzados sistemas de radar y 48 celdas de lanzamiento para misiles Aster 15 y Aster 30, lo que lo convierte en una plataforma clave para defensa aérea y control marítimo dentro de la alianza.

El tránsito del Kulakov por el Canal de la Mancha coincide con otros incidentes recientes que involucran buques rusos en aguas controladas por la OTAN, algunos de los cuales han terminado en retenciones o inspecciones.

Expertos señalan que este tipo de operaciones son cada vez más frecuentes, dado el interés de Moscú por proyectar presencia naval y el empeño de la OTAN en vigilar sus movimientos en Europa noroccidental. El incidente refuerza la cooperación entre Reino Unido, Francia y Países Bajos, y demuestra que el Atlántico norte y el Mar del Norte siguen siendo espacios estratégicamente sensibles.

Como resumió el comandante Lee: “Hemos mostrado que podemos responder con rapidez, profesionalismo y coordinación internacional ante cualquier desafío en nuestras aguas compartidas”.