Aún no se ha publicado y ya es el libro más vendido en Amazon: el efecto Juan del Val

Hasta el próximo 5 de noviembre no saldrá a la venta la novela 'Vera, una historia de amor'con la que el 'polémico' escritor Juan del Val(Madrid, 1970) ha obtenido el Premio Planeta 2025.

Sin embargo, al estar disponible para su compra desde ayer en preventa, ya es el libro más vendida en Amazon en la categoría de 'Ficción para sentirse bien' -un subgénero tan de moda en la literatura surcoreana-.

Asimismo, 'Vera, una historia de amor' se encuentra en el top global de los más vendidos en Amazon: concretamente en el número 24 (y subiendo), siendo, por supuesto, el número 1 en preventa.

Portada Planeta

La novela de Juan del Val, escritor, guionista de 'El Hormiguero' y marido de Nuria Roca (no sabemos bien en qué orden) se presenta bajo el lema de "cuando el deseo también es el peligro".

Cuenta la novela historia de Vera, una aristócrata sevillana que ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.

En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa.

El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite.