Precio de la luz hoy, viernes 24 de octubre, por horas: los momentos claves para hacer la colada

Fin de la semana apacible. El precio medio mayorista de la luz se ha disparado para este viernes 24 de octubre. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el megavatio hora (MWh) estará tasado en unos 91,83 euros. Ayer el precio medio fue de 23,59 euros.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 24 de octubre?

Este viernes 24 de octubre lo aconsejable será evitar las primeras horas de la mañana: entre las 07:00 y las 10:00 el megavatio hora estará rozando máximos, en particular entre las 08:00 y las 09:00, cuando está cotizado en 160,68 euros. Lo mismo sucederá cuando caiga el sol: a partir de las 18:00 el MWh volverá a estar por encima de los 100 euros en el mercado mayorista, y el punto álgido se verá a las 20:00, con el MWh en 161,92 euros.

Por el contrario, el ratito del día para aprovechar y encender todos tus electrodomésticos de alto consumo llegará entre las 12:00 y las 17:00. En toda esa franja horaria el MWh estará por debajo de los 32 euros, siendo el momento más barato del día el registrado entre las 15:00 y las 16:00 horas, con el MWh tasado en el mercado mayorista en 15,87 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 24 de octubre