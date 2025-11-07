Detenido en Pontevedra un fugitivo reclamado por Estados Unidos por delitos de pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Pontevedra a un hombre reclamado por las autoridades de Estados Unidos acusado de varios delitos de pornografía infantil.

El fugitivo, sobre el que pesaba una orden internacional de detención y de ingreso en prisión, está imputado por tres delitos de distribución y uno de posesión de material pedófilo, por los que podría enfrentarse a una condena de hasta 140 años de cárcel.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, el operativo se inició cuando los agentes españoles tuvieron conocimiento, a través de los canales de cooperación internacional, de que un ciudadano estadounidense huido de la justicia de su país podría haberse refugiado en España.

Las primeras pesquisas permitieron situarlo en una zona del interior de la provincia de Pontevedra, donde, pese a la gravedad de los delitos que se le atribuyen, llevaba una vida aparentemente normal e intentaba pasar desapercibido.

En coordinación con las autoridades estadounidenses, los investigadores de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de seguimiento y vigilancia sobre la vivienda en la que residía el sospechoso. Una vez confirmada su identidad, los agentes procedieron a su arresto sin que se produjeran incidentes.

El detenido fue trasladado a Madrid y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que será la encargada de tramitar la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.