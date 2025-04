La diabetes avanza hacia un nuevo modelo basado en innovación, prevención y tecnología

La ciudad de A Coruña acoge desde este miércoles y hasta el viernes el XXXVI Congreso Nacional de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED), el evento científico más importante sobre esta patología en España. Más de 1.500 expertos entre investigadores, clínicos, educadores y otros profesionales sanitarios se reúnen en el Palacio de Congresos (Palexco) para abordar los principales retos de la diabetes, así como los avances más recientes en investigación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Con el lema “La diabetes nos conecta, intercambiando experiencias”, el congreso destaca por la calidad y transversalidad de sus contenidos y por su carácter multidisciplinar e integrador. “Este foro permite el encuentro anual entre profesionales de distintas disciplinas relacionadas con la diabetes, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias que redundan en una mejor atención al paciente”, explicó el doctor Antonio Pérez, presidente de la FSED.

Uno de los grandes temas que atraviesa las sesiones es la urgencia de abordar la diabetes tipo 2, estrechamente ligada a la obesidad. “El 70% de los pacientes no tendrían diabetes tipo 2 si no existiera obesidad. Mientras no mejoremos esto, la incidencia seguirá creciendo”, advirtió Pérez.

Además, denunció la “poca visibilidad” de la enfermedad, lo que dificulta la movilización de recursos y atención especializada. “La prevención debe comenzar en la escuela; cuando el paciente llega al sistema sanitario ya es tarde”, añadió.

Por su parte, María Teresa Martínez Ramonde, presidenta del comité organizador y jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de A Coruña, destacó que “no sólo es la primera vez que este congreso se celebra en nuestra ciudad, sino que estamos ante cifras récord de participación”. Asimismo, subrayó que los centros gallegos “no tienen nada que envidiar” al resto del país en el tratamiento de esta dolencia.

El programa científico, con más de 30 actividades entre mesas redondas, sesiones orales y encuentros con expertos, se estructura en tres itinerarios -científico, clínico-formativo y psicoeducativo- e incluye ponencias internacionales de primer nivel. Entre ellas, destacan las conferencias del doctor Juan Domínguez Bendala sobre regeneración del páncreas endocrino, del alemán Michael Nauck sobre agonistas del receptor GLP-1, y del profesor Jorge Mira sobre innovación y liderazgo.

Innovación y diabetes tipo 1

Las innovaciones tecnológicas también ocupan un lugar central, especialmente en el tratamiento de la diabetes tipo 1, donde avanzan los sistemas de páncreas artificial y el conocimiento previo al diagnóstico. Además, se actualizará el ‘Registro Nacional de Diabetes tipo 1’, iniciativa conjunta de varias sociedades científicas, que permitirá en el futuro disponer de datos exhaustivos sobre la población afectada.

Como novedad, el congreso también abre sus puertas a los pacientes con una jornada de participación ciudadana que incluirá una mesa redonda y actividades al aire libre, reforzando la idea de que el abordaje de la diabetes debe involucrar a toda la sociedad.

Aunque los datos en España reflejan una cierta estabilización -con 5.121.600 personas afectadas entre 20 y 79 años y una prevalencia del 14,1%-, los especialistas alertan de que el problema está lejos de estar resuelto. España sigue siendo el quinto país de Europa con mayor prevalencia de diabetes y casi el 40% de los casos aún no están diagnosticados. A nivel global, el número de personas con diabetes roza ya los 600 millones.