Estas son las fiestas imprescindibles de Galicia para la Semana Santa 2025

Durante la Semana Santa, Galicia se transforma en un escenario en el tradición y novedad se dan la mano. Las propuestas de ocio y cultura se multiplican invitando al viajero a explorar más allá de lo esperado.

Así, a las visitas clásicas se suman eventos únicos, celebraciones que beben tanto de la historia como de la imaginación del pueblo. Es tiempo de descubrir la otra cara de Galicia: la que late en una feria gastronómica, en una ruta que serpentea entre el tiempo y el olvido, o en una fiesta local donde cada gesto supone casi una herencia de otra época.

Feria del Vino de Amandi (Sober)

Los amantes del enoturismo tienen una cita en la localidad lucense de Sober durante el inicio de la Semana Santa. La Feria del Viño de Amandi 2025 se celebrará desde hoy, 11 de abril, y hasta el próximo domingo, coincidiendo con el fin de semana de Viernes de Dolores a Domingo de Ramos.

Es una de las ferias vinícolas más antiguas y populares de la Ribeira Sacra, región famosa por sus vinos tintos de uva mencía cultivados en bancales imposibles sobre los cañones del Sil. En la Praza do Concello de Sober se instalará un recinto ferial donde las bodegas de la subzona de Amandi ofrecerán degustaciones de sus mejores caldos. Habrá también actuaciones folclóricas, puestos de gastronomía (se pueden saborear productos locales como la bica mantecada o empanadas caseras) y catas comentadas.

Además, la localización permite visitar los miradores del Cañón del Sil cercanos -el de Cividade o el de Santiorxo-, o acercarse al Monasterio de San Estevo de Ribas de Sil.

Mostra do Encaixe de Camariñas

En la costa de A Coruña, coincidiendo siempre con Semana Santa, se celebra la Mostra do Encaixe de Camariñas, un evento internacional de artesanía textil. Este 2025 tendrá lugar del 17 al 20 de abril (Jueves Santo a Domingo de Resurrección) en la villa marinera de Camariñas. Este año será la XXXV edición de una muestra que pone en valor el encaje de bolillos tradicional de la zona, famoso desde el siglo XIX.

Exposiciones de finos encajes tejidos a mano o demostraciones en vivo de palilleiras moviendo con maestría decenas de bolillos sobre el almohadón para crear puntillas y blondas exquisitas son algunas de las opciones que la muestra ofrece al visitante.

También hay desfiles de moda donde jóvenes diseñadores incorporan el encaje de Camariñas en trajes modernos, talleres participativos por si quiere intentar hacer sus primeros puntos de encaje, y stands donde comprar desde mantelerías hasta abanicos o vestidos confeccionados con este tejido único. Todo en un ambiente festivo: la Mostra suele amenizarse con música, bailes regionales e incluso degustaciones de productos locales.

Visitar Camariñas en Semana Santa permite, además, conocer la Costa da Morte: Cabo Vilán, con su imponente faro sobre acantilados, o a la vecina aldea de Muxía.

Feria del queso y la miel en As Neves (Pontevedra)

Requesón con miel. Turismo Rías Baixas

La gastronomía gallega también tiene sus celebraciones propias en Semana Santa. Un claro ejemplo es la Feira do Requeixo e do Mel de As Neves (Fiesta del Requesón y la Miel) que en 2025 alcanza su 32ª edición. Este evento, declarado de Interés Turístico de Galicia, tendrá lugar los días 18 y 19 de abril de 2025, coincidiendo –como es costumbre– con el Viernes Santo y Sábado Santo.

As Neves es un concello del sur de Pontevedra, en la comarca do Condado, famoso por su delicioso requeixón (requesón, un queso fresco similar a la ricotta) elaborado de manera artesanal con leche de vaca. Durante la fiesta, la plaza principal del pueblo se convierte en un gran mercado y punto de encuentro: desde la mañana, los productores locales sirven raciones de requesón acompañado de miel de la zona, una combinación celestial que es la protagonista absoluta de la celebración.

Se pueden degustar tarrinas de requesón cremoso regado con miel dorada de brezo o eucalipto, ambas especialidades de As Neves. Además de la degustación continua, hay concurso de recetas con requesón, exhibiciones de cómo se elabora el queso, música tradicional, actividades infantiles y puestos donde comprar otros productos caseros (quesos curados, licor café, empanadas, etc.).

Feira do Queixo do Cebreiro (Lugo)

El queso de O Cebreiro merece también una mención especial. Con Denominación de Origen Protegida, se trata de un queso blanco fresco con forma de hongo o sombrero de cocinero, de sabor suave y ligeramente ácido.

Cada Semana Santa, el pueblo de Pedrafita do Cebreiro -en plenas montañas lucenses, paso del Camino de Santiago-, celebra su feria. En 2025, la XXXVII Feira do Queixo do Cebreiro tendrá lugar el Viernes 18 de abril (Viernes Santo).

Queso de O Cebreiro. Turismo de Galicia

Desde temprano, la plaza del pueblo se llena de puestos de productores locales ofreciendo sus quesos recién hechos, y la feria arranca oficialmente a las 9.30 horas con la apertura por parte del consejo regulador. Hay música de charanga por las calles a media mañana, actuaciones de grupos folclóricos a mediodía, y a las 13.00 horas se lee el pregón festivo.

Es una fiesta sencilla pero con mucho encanto, donde se puede catar queso y otros productos de la montaña: licores caseros de hierbas, empanadas de carne de caza, pan de centeno, etc. Todo ello rodeado de un paisaje espectacular: O Cebreiro es un alto donde el Camino Francés entra en Galicia, un pueblo de pallozas de piedra donde se obró el famoso Milagro del Cebreiro en la Edad Media.

La Pascua de Padrón (A Coruña)

Una de las fiestas populares más antiguas de Galicia es la Pascua de Padrón, que extiende sus celebraciones desde Semana Santa hasta la semana siguiente. Padrón, cuna del escritor Rosalía de Castro y famosa por sus pimientos, celebra cada año una romería y feria multitudinaria.

En 2025, las Fiestas de Pascua de Padrón se celebran del 11 al 27 de abril. Durante estos días -con especial intensidad en el Domingo de Pascua, 20 de abril, y el Domingo siguiente llamado “Pascuilla”-, la villa se llena de atracciones de feria, puestos ambulantes, verbenas con orquestas y actos tradicionales.

¿Qué se puede encontrar? Por un lado, un gran recinto ferial con carruseles y norias que abre ya desde hoy, viernes 11 de abril, ideal si uno viaja con niños o si a uno le gustan las ferias; hay casetas de juegos, churros con chocolate y algodón de azúcar. Por otro lado, hay eventos culturales: el pregón de fiestas, conciertos, concursos de empanadas y la famosa Subasta de Gallos de Padrón, una puja de gallos de corral en la Plaza de Abastos que suele celebrarse el Sábado Santo o el día de Pascua.

El día grande, Domingo de Pascua, tiene lugar una tradicional romería hasta el cercano Santiaguiño do Monte, donde según la leyenda predicó el Apóstol Santiago. La gente acude en procesión campestre, con gaitas y tambores, a una misa en la ermita del Santiaguiño, y luego pasan el día de campo entre meriendas y bailes.