Galicia pasa del sol al frío: el fin de semana traerá lluvias y un brusco descenso de las temperaturas

Galicia comienza la recta final de la semana bajo la influencia del anticiclón, con tiempo seco y cielos despejados este jueves, pudiendo todavía disfrutar del sol en gran parte de la comunidad. Solo se prevé la presencia de bancos de niebla en zonas del litoral norte y en puntos del interior de Lugo. Las temperaturas se mantendrán en ascenso, especialmente en el norte.

El viernes se iniciará un cambio progresivo en la climatología. Aunque las altas presiones seguirán presentes, la entrada de aire frío en altura dará lugar a un mayor contraste térmico. Así, los cielos presentarán intervalos de nubes y claros con chubascos dispersos, que podrán ser localmente tormentosos en el interior oriental de la comunidad. Las mínimas subirán ligeramente mientras que las máximas descenderán.

El sábado será la jornada más inestable del fin de semana, ya que un frente frío atravesará Galicia dejando lluvias generalizadas desde primeras horas, especialmente intensas en el litoral de A Coruña, que se irán extendiendo al resto de la comunidad con el avance de la mañana. Con el paso del frente, las precipitaciones tenderán a remitir por la tarde, abriéndose claros, aunque el cambio más destacado se dará en las temperaturas, que registrarán un notable descenso.

El domingo se mantendrá la inestabilidad, aunque con menor intensidad. Se esperan intervalos nubosos y chubascos débiles, más probables en la mitad norte y durante la mañana. El aire frío dejará un nuevo descenso térmico, acusado especialmente en el sureste.

De cara a la próxima semana, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse, disminuyendo las probabilidades de lluvia. Las temperaturas irán recuperándose paulatinamente, aunque el lunes permanecerán todavía más bajas de lo habitual para esta época del año.