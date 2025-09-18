Golpea a su madre anciana con una escoba, le propina puñetazos y patadas y trata de estrangularla en Vigo

La noche del pasado martes 16 de septiembre, el silencio de la calle Alexandre Bóveda, en Vigo, se rompía con los gritos de una mujer de 71 años. Eran las 23.30 horas cuando la Sala de Comunicaciones de la Policía Local recibía una llamada de alerta: en uno de los domicilios de la calle parecía que se estaba produciendo un violento episodio que alarmó a parte del vecindario.

En este sentido, cuando los agentes llegaron al lugar, varios vecinos les esperaban en la vía pública y les facilitaron el acceso al inmueble, desde donde aún se escuchaban insultos y golpes.

Cuando les abrieron la puerta del domicilio, apareció un hombre de 50 años, semidesnudo y visiblemente alterado, que trató de restar importancia a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el panorama decía lo contrario: una puerta fracturada, el suelo cubierto de cristales y, al fondo, una mujer llorando.

Nada más ver a los agentes, la anciana corrió hacia ellos reclamando ayuda entre sollozos, al tiempo que afirmaba que su hijo quería matarla y comenzaba su relato de los ellos.

Según explicó la víctima, su hijo había llegado a casa en un estado de gran alteración. Ella intentó calmarle, pero sólo obtuvo insultos y gestos obscenos.

Al advertirle que cambiaría la cerradura si continuaba con esa actitud, el hombre desató una espiral de violencia: primero destrozó la puerta, después la golpeó con el mango metálico de una escoba hasta doblarlo, y acto seguido comenzó a darle puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Finalmente, intentó estrangularla, momento en el que la mujer logró pedir auxilio a gritos, lo que motivó la llamada de los vecinos a la policía.

Los agentes constataron las lesiones visibles en la víctima: marcas en el cuello, varias contusiones y un dedo de la mano izquierda inflamado, fruto de los intentos de protegerse.

El agresor fue detenido por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar, mientras que una ambulancia medicalizada trasladó a la mujer al hospital Povisa para tratar sus heridas.