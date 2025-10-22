Una indigente se abalanza sobre una joven en Pontevedra: la agarra del cuello, la tira y la arrastra 10 metros por el suelo

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a una mujer de 44 años, en situación de indigencia y con un largo historial de episodios violentos, tras agredir sin motivo a una menor de edad en plena calle Benito Corbal, una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad.

El suceso ocurrió sobre las 18.00 horas, cuando la detenida, que discutía acaloradamente con un hombre junto a un supermercado, se percató de que una joven de 15 años la miraba. Según testigos, se abalanzó de repente sobre ella, la agarró del cuello y del pelo, la tiró al suelo y la arrastró por la vía pública durante unos diez metros, ante la sorpresa de los viandantes.

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio que pasaba por la zona intervino de inmediato para inmovilizar a la agresora, con la ayuda de varios ciudadanos. Minutos después, una patrulla de la Policía Local acudió al lugar. De hecho, la misma mujer había sido denunciada poco antes por lanzar un adoquín contra un coche en la calle Cobián Roffignac, tras enzarzarse en una discusión con otro peatón.

Escalada de violencia

La detenida, de origen brasileño, acumula más de una decena de detenciones previas por ataques violentos. En apenas una semana habría protagonizado cuatro nuevas agresiones, entre ellas un asalto a un hombre de 77 años, a quien derribó y golpeó al salir de un local de alimentación, y otro incidente contra dos jóvenes en la misma zona comercial.

Hasta ahora, la mujer había quedado en libertad tras cada arresto, en calidad de investigada. Sin embargo, la gravedad y la reiteración de los hechos recientes llevaron al juzgado de Pontevedra a ordenar su ingreso inmediato en prisión provisional en el Centro Penitenciario de A Lama.

La cadena de agresiones ha generado alarma entre los vecinos del centro de Pontevedra, que viven con resingación y temor ante la presencia de una persona conocida por su actitud agresiva e imprevisible.

La mujer, que en ocasiones ejercía como aparcacoches en la ciudad, se había convertido en una figura habitual en las inmediaciones de Benito Corbal y Cobián Roffignac.