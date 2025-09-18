Investigan el hallazgo de huesos humanos en las proximidades de un cementerio en Baiona (Pontevedra)

Una vecina de Baíña, en el municipio de Baiona (Pontevedra), localizó los restos de unos huesos humanos abandonados en las proximidades del cementerio parroquial, a unos cincuenta metros de contenedores de residuos.

Agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar, acordonaron la zona para preservar la evidencia y recogieron las pruebas necesarias para la investigación. Más tarde, un forense trasladó los restos óseos para su análisis en laboratorio, con el objetivo de aclarar tanto su antigüedad como su procedencia.

Las primeras informaciones apuntan a que los huesos podrían pertenecer a una persona fallecida hace más de 50 años, si bien aún falta confirmación oficial.