La Navidad de Vigo se expande por el mundo: Nueva York, Roma, París o Londres

Durante años, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha encendido las luces de Navidad con el sueño de iluminar el mundo entero. Una fantasía que ha permitido ver el encendido, o al menos imaginarlo, desde la estación espacial internacional o, incluso, llegar a Marte caminando.

Y, sin embargo, hay veces en que la realidad, si bien no supera la ficción, se acerca lo suficiente como para no dejar de sorprender. Es el caso de este año, que vislumbra un arranque navideño en el que, más allá del homenaje a las víctimas de la DANA del pasado sábado, las luces de Vigo iluminan el mundo entero. O, al menos, se anuncian a través de él.

Así, y con más de 800 mupis publicitarios en ciudades de España, Europa y Estados Unidos, la promoción de las fiestas navideñas de la ciudad brilla con fuerza más allá de sus fronteras.

Uno de los hitos más destacados de esta campaña es su presencia en Nueva York, donde diez marquesinas situadas en puntos emblemáticos como la Quinta Avenida o el Lincoln Center exhiben mensajes como "The world's best Christmas is in Vigo, Spain" (Las mejores Navidades del mundo están en Vigo, España) y "Vigo, the best city to live" (Vigo, la mejor ciudad para vivir).

Una promoción que se encuadra en el marco de la broma que, durante años, ha mantenido viva el regidor, afirmando, una Navidad sí y otra también, que las luces de Vigo "se ven desde Nueva York", y desafiando a su homólogo neoyorquino a competir por el honorífico título de las mejores fiestas del mundo.

En este contexto, Vigo da un paso más y acerca su alumbrado, o una invitación a descubrirlo, a una de las urbes más icónicas del mundo.

Otras ciudades

Además de Nueva York, la campaña promocional está presente en las 15 calles más importantes de París, así como en Roma, Londres y todo el norte de Portugal, donde se han instalado 142 mupis. En España, la promoción se extiende a 25 ciudades, incluyendo grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla y Oviedo.

Caballero ha destacado que todo este despliegue publicitario no ha supuesto ningún coste para las arcas municipales. "Todo gratis, sin costarnos un céntimo", asegura el alcalde atendiendo al beneficio económico y de imagen que obtiene la ciudad con este despliegue.