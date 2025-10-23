Orujo clandestino en Pontevedra: descubren una destilería con miles de litros de aguardiente ilegal

Agentes de la patrulla de fiscal y fronteras de la Guardia Civil han descubierto en la localidad pontevedresa de Ponteareas una destilería clandestina dedicada a la elaboración de aguardiente y licores sin autorización, donde se incautaron 3.632 litros de orujo y tres alambiques, dos de ellos en pleno funcionamiento.

La operación se llevó a cabo el pasado lunes, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de un galpón donde se estaría produciendo alcohol de manera irregular. Durante la inspección, comprobaron que el local estaba habilitado como fábrica de destilados, pero carecía de las licencias necesarias y de cualquier tipo de control fiscal o sanitario.

En el interior del galpón, los efectivos del Instituto Armado localizaron 113 envases de distintas capacidades, con aguardiente de orujo, licor café, licor de hierbas y licor tostado. Todo el material fue intervenido, junto con los equipos de destilación y los productos terminados, para su traslado y análisis.

El propietario del inmueble, un hombre de 66 años y vecino de Ponteareas, ha sido identificado como responsable de la producción ilegal, y se le han instruido actas por infracciones a la Ley de represión del contrabando y a la Ley de impuestos especiales.

Las bebidas incautadas no contaban con trazabilidad ni garantías sanitarias, por lo que su consumo podría suponer un riesgo para la salud. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el destino que tendría la producción y si el licor se distribuía a terceros.