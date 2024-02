Qué son y cómo se diferencian el voto blanco, el voto nulo y la abstención en las elecciones gallegas del 18F

Se acerca el día de las elecciones autonómicas en Galicia. Más de dos millones de personas deben presentarse a las urnas y decidir quién será el próximo presidente de la Xunta de Galicia así como a los miembros del Parlamento. Sin embargo, cabe la posibilidad de que alguien no se sienta representado por ninguna de las propuestas disponibles y aún así quiera ejercer su derecho al voto.

¿Qué es el voto en blanco y para qué sirve?

Sea por correo o presencialmente, el voto en blanco consiste en introducir un sobre en el que no se incluye ninguna papeleta o nombre. Según la ley electoral, esta clase de voto se considera válido y por ende se suma a la lista de votos emitidos que calculan el porcentaje mínimo necesario para obtener representatividad. Si bien no hay consecuencia directa en la elección del partido político que gana, los votos en blanco se distribuyen entre todas las candidaturas. Es ahí donde entre en cuestión el sistema español que se basa en el método d'Hont. Este consiste en asignar los escaños de manera proporcional al número de votos recibidos, por lo que el voto en blanco puede llegar a beneficiar a los partidos con mayor número de votos.

Usualmente, los ciudadanos que ejercen el voto en blanco dejan en constancia su desacuerdo o indiferencia con las políticas y planes de gobierno propuestos por los diferentes partidos.

El voto nulo

A diferencia del voto en blanco este no se computa como un voto válido ya que ha sido realizado de manera errónea y no puede influir en le resultado final. La mayoría de votos nulos se dan cuanto se marcan más de dos opciones en la papeleta, se han alterado los nombres, o escrito algún mensaje que inmediatamente invalida el voto. Aunque este voto puede darse de manera involuntaria, como error, es común que sea utilizado como una manera de protestar o, al igual que el voto en blanco, para dejar en constancia la oposición hacia cualquiera de las opciones.

¿y la abstención?

Tan simple como no presentarse en las urnas el día de las elecciones. Al no existir un voto, esta tipología no cuenta como válida ni afecta el resultado final. Esta decisión esta comúnmente marcada por la indiferencia. Algunos españoles evitan la política debido al descontento o la falta de voluntad. No obstante, es difícil rastrear el motivo detrás de la abstención.

Durante las elecciones del 2020, el 51.2% de los ciudadanos no se presentaron a la urnas según el Instituto Gallego de Estadísticas. Este porcentaje pudo haberse dado debido a la pandemia, por lo que se espera que la participación en estas elecciones se incremente.