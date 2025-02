Rueda, sobre el decreto ómnibus: "Todos estuvimos de acuerdo en que Feijóo hizo lo que debía"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que todos los líderes autonómicos apoyaron la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de votar a favor del nuevo decreto ómnibus tras oponerse al anterior, y que no hubo división a este respecto.

"Todos estuvimos de acuerdo en que Feijóo hizo lo que tenía que hacer", ha afirmado en una entrevista con EFE en la que ha negado que se haya producido un "cambio de postura" en el partido, sino que ahora se trata de un "decreto diferente" que "no tiene nada que ver con el inicial".

"Yo lo que puedo decir, porque tenemos nuestros canales de comunicación internos, que todo eso que leí sobre que algunos presidentes autonómicos, barones como se dice ahora, o baronesas, no estaban de acuerdo con ese criterio, desde luego, en lo que yo pude ver, no me consta en absoluto", ha aseverado.

El líder del PP gallego ha explicado que Feijóo no consultó esa decisión con él, sino que le comunicó lo que iba a hacer, y a él le pareció acertado. "A mí me dijo lo que iba a hacer, no me preguntó qué tenía que hacer, me dijo lo que tenía decidido" y "supongo que nos lo diría a todos", ha especificado.

Después de casi tres años del relevo al frente de la Xunta y del PPdeG, Rueda también ha hablado de cómo ve ahora a Feijóo: "A pesar de todo el ruido que hay, probablemente porque lo conozco bien, porque sé cómo actúa, y porque sé que esas cosas le influyen mucho menos de lo que piensa mucha gente, le veo firme en la convicción de que llegará a ser presidente del Gobierno de España".

Algo que cree que es "exactamente igual" para sus compañeros de partido, pese a que a veces hay "mucho ruido y mucha interpretación interesada de lo que hacen unos presidentes o presidentas del PP".

Admite que "fueron tres años difíciles, sin duda" porque Feijóo ganó las elecciones pero no pudo gobernar, pero ahora tiene "muchas posibilidades, cada vez más" de ser presidente ya que "no hay otra solución que un cambio de Gobierno en España".

Le ha agradecido a Feijóo que estos tres años haya seguido "pendiente de Galicia" y que siempre haya podido tener su opinión con "injerencias, cero", ha destacado.

Por su parte, Rueda no se ve en la política nacional porque tiene claro que su "prioridad es Galicia", y aunque reconoce que tener peso en decisiones de ámbito estatal pueden ser "beneficioso" para la comunidad gallega, no es su "obsesión"

"Siempre intentaré influir desde Galicia en la política nacional, cuando crea que eso le puede venir bien a Galicia, pero mi prioridad está aquí. Si otros tienen otras prioridades, que a mí no me consta, no es mi cuestión", ha añadido.

Reparto de menores migrantes

Sobre el nuevo reparto acordado por el Gobierno con Canarias de menores migrantes, ha dicho que la Xunta "no sabe nada", pero si implica que algunas comunidades queden excluidas de recibir a estas personas "no lo vamos a admitir", ha advertido, porque de ser así "la igualdad entre territorios, que está bastante deteriorada, saltaría por los aires".

Todas las plazas para acoger menores que existen en Galicia "están ocupadas", ha constatado, y aunque no se niega a acoger a más necesita saber también "cuántos vendrán, en qué condiciones y cómo se financiarán" y que no sea "un aluvión de repente" como el de los migrantes adultos.

Rueda ha recordado que Galicia es una comunidad "solidaria" y que él mismo apoyó la ruptura con Vox por esta cuestión, pero "ser una comunidad solidaria implica hacer las cosas bien".

En cuanto a la relación actual de su partido con Vox, no sabe "cómo está" porque "afortunadamente" en Galicia no hay representación de este partido que, por otra parte, es una opción que "votaron muchos españoles", por lo que no admite que se pueda calificar de "antidemocrático e ilegítimo" llegar a un acuerdo con esta formación y no con otras "como mínimo igual de extremistas".

En todo caso, también ha defendido que su partido podría llegar a pactar con Junts. "Creo que Feijóo demostró que es un político de formar mayorías cuando las necesita, pero sin pasar líneas rojas", porque "ya pudo hacerlo, probablemente" y no las aceptó, mientras que sí que lo hizo "sin ningún problema Pedro Sánchez".

Y, con respecto al PNV, ha considerado Rueda que, pese a que estos últimos días hubo "cierta tensión", en política "todo es reconducible".

Gestión de la dana

Rueda, quien estuvo al cargo durante muchos años de las emergencias en Galicia como conselleiro de Presidencia, no ha querido entrar a juzgar la gestión de la dana del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, o si se dieron los pasos a nivel autonómico que se tenían que dar.

"Si escuchamos al señor Mazón, dice que sí, por lo tanto, habrá que remitir y examinar su actuación", así como la del Gobierno central, como se está haciendo en sede judicial, pero "hay que verse en una situación de esas", según Rueda, para opinar.

El presidente gallego se ha remitido a lo que Mazón dijo al respecto, porque él no estaba allí "y no sé exactamente si fue así", ha concluido, aunque piensa que "está claro que todas las críticas que le cayeron, desde el PSOE furibundas, tienen una gran parte de intención de esconder lo que tenía que haber hecho el Gobierno central y sus organismos y no hicieron".

Financiación autonómica

Rueda considera que el Gobierno busca que las comunidades del PP se enfrenten sobre la cuestión de la financiación autonómica para decir así que no es posible hablar de un nuevo modelo, pero asegura que no lo va a conseguir: "Discutiremos, pero no nos enfrentaremos", ha garantizado.

Asimismo, ha insistido en que la condonación de la deuda "no le interesa a Galicia" y cree que tampoco a "a la mayoría de comunidades autónomas", por las conversaciones que ha tenido con muchos de sus homólogos, a los que no ha pretendido lanzar ninguna "advertencia" con lo de que esta propuesta era "un señuelo".

"No voy a buscar ni voy a admitir ningún enfrentamiento sobre estos temas. Expreso mi opinión, pero también me parece que hay que respetar las opiniones de los demás", ha apuntado Rueda, quien espera que el Gobierno convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para hablar y discutir en este foro sobre la financiación autonómica.