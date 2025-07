Rueda recuerda a Sánchez que presentar presupuestos en “un deber constitucional”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha advertido este martes que Pedro Sánchez sigue incumpliendo su "obligación legal y constitucional" de presentar los Presupuestos Generales del Estado, y ha recordado que no se trata de un gesto político, sino de un mandato recogido en la Carta Magna y en las leyes de Hacienda Pública. “Parece que nos está haciendo un favor, y es simplemente cumplir con su deber”, lamentó.

En declaraciones a los medios, Rueda ha señalado que “quedó patente” en los últimos días que el presidente del Gobierno "ya ha perdido el apoyo de sus socios", lo que en su opinión le impedirá sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. “El año pasado también dijo que los iba a presentar y al final no lo hizo. Este año vuelve a prometerlo, pero parece que no tiene apoyos ni intención real de hacerlo”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo gallego fue más allá al acusar al Gobierno de Sánchez de batir "récords" por llevar tanto tiempo prorrogando los presupuestos, algo que no ocurre en ningún otro país europeo, y de actuar en contra de la estabilidad institucional y económica. “Hasta ahora no ha sido así. Hemos batido récords, no hay ningún país europeo que esté tanto tiempo sin presupuestos, pero este es el Gobierno que tenemos ahora mismo en Madrid. Lo lamento muchísimo”, sentenció.

Rueda también censuró la actitud del Ejecutivo de coalición con sus aliados parlamentarios, a los que acusó de "chantajear al presidente a conveniencia, en unas cosas sí y en otras no".

Esa falta de respaldo parlamentario, subrayó, impide que el Gobierno tenga capacidad de maniobra real para cumplir sus compromisos más básicos, como la presentación de unas nuevas cuentas estatales. “Para presentar unos presupuestos, parece que no tienen apoyo”, reiteró.

Contraste gallego

En contraste con esa situación, el presidente gallego ha defendido el compromiso de la Xunta con la responsabilidad institucional y ha anunciado que este viernes se celebrará un Consello de la Xunta para aprobar el techo de gasto y dar inicio a la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2026. “Lo único que podemos hacer es seguir cumpliendo nuestro trabajo y darle a Galicia unos presupuestos”, afirmó.

No obstante, Rueda volvió a exigir al Gobierno central que facilite los datos necesarios para elaborar correctamente las cuentas gallegas. “Nos gustaría tener los datos exactos difundidos por el Gobierno central para poder elaborar bien los presupuestos autonómicos, pero para eso hacía falta que ellos también cumplieran su deber”, concluyó.