Salmón Gurú es la mejor coctelería de España

La última edición de los premios FIBAR, feria dedicada a la difusión del sector de la coctelería y las bebidas prémium, fallados el pasado martes, ha reconocido al rumano Adrián Sehob como Mejor Barman y a Salmon Guru, local del que es bar manager, como Mejor Coctelería de España.

Salmon Guru, la gastrococtelería de autor dirigida por Diego Cabrera, situada en la calle Echegaray de Madrid, aumenta así su impresionante palmarés: hace unos días revalidó su presencia entre la lista The World’s 50 Best Bars, situándose en el puesto 22

Dada la situación provocada por la COVID-19, los organizadores de FIBAR Valladolid, punto de encuentro del bartending a nivel internacional y escaparate de tendencias en coctelería, mixología y bebidas prémium, se han visto obligados a cancelar la que habría sido la octava edición de la feria, emplazando a los amantes de la coctelería a noviembre de 2021. Lo que sí han podido mantener son sus esperados premios anuales FIBAR Valladolid, todo un referente en el sector, cuyos resultados se hicieron públicos el pasado martes 17 de noviembre en su conocida como «Noche de gallos», este año, celebrada online. Estos galardones, otorgados por un panel de 84 expertos cualificados, reconocen en 12 categorías los mejores trabajos y propuestas del año.

ADRIÁN SEHOB, MEJOR BARMAN DEL AÑO

En la categoría Mejor Barman, se ha erigido con la primera posición Adrián Sehob, bar manager de Salmon Guru y pieza clave del equipo creativo de Diego Cabrera. Adrián se formó como sumiller en su Transilvania natal y, ya en Madrid, a su pasión por el vino se sumó su pasión por la coctelería. En su trayectoria profesional destaca el paso por las barras del hotel Urban de Madrid, el restaurante Punk Bach y el hotel Suecia. Su peculiar estilo como bartender se sustentan en dos pilares: la búsqueda de la perfección y la conexión con el cliente.

Adrián se sumó al equipo de Twist de Naranja, dirigido por Diego Cabrera, en 2016, y pronto se convirtió en un pilar fundamental de la estructura de la empresa. Colabora con Diego, como su mano derecha, en toda la parte creativa, así como en todos los viajes y eventos que se desarrollan. «Estoy muy ilusionado por haber recibido el premio justamente este año, que está siendo muy complicado –declaró Adrián–. Este reconocimiento me levanta la moral y me motiva para seguir trabajando en lo que más feliz me hace. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de este premio y el cariño recibido por tantas personas. Gracias también a FIBAR, por aportar tanta felicidad a tanta gente año tras año».

Además, Salmon Guru, la gastrococtelería de autor dirigida por Diego Cabrera, en la calle Echegaray de Madrid, obtuvo el premio FIBAR a la Mejor Coctelería de España, como finalistas, quedaron los establecimientos 1862 Dry Bar (Madrid) y Two Schmucks (Barcelona), un galardón que ya consiguió en 2018 y que reconoce la creatividad y la calidad de su oferta, el ambiente, el aporte a la industria y la diferenciación, pero sobre todo el trabajo colectivo del equipo de profesionales que lo integra.

Para Diego Cabrera, «Los premios FIBAR tienen mucha relevancia, ya que son elegidos por un jurado cualificado, formado por auténticos expertos. Nos llena de orgullo haberlo recibido por partida doble en Salmon Guru, más aún en un año tan complicado como este, en el que se reconoce cómo luchas y cómo te reinventas y, en definitiva, el esfuerzo y el sacrificio de todo el equipo». Este premio se suma al palmarés de Salmon Guru, que hace unas semanas recibió otra buena noticia: su reválida en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars, en la que ocupa el puesto número 22.