Un vino cálido para tiempos fríos

Es un tópico pensar que el año de nieves traerá año de bienes, pero nos recreamos en la suerte de la esperanza maltrecha por tantas noticias oscuras. Y en un vino, de la pequeña y recoleta Denominacion Arlanza, en este caso en la parte burgalesa, y que simboliza el esfuerzo personal de unos bodegueros que han entendido la singularidad de dejar que hable el viñedo, de no precipitarse por las prisas comerciales ni de los críticos. Dicen que elaboran vinos de guarda, y no mienten. Hay que ser muy osado para no jugar a la reparadora barra ni a la exportación inane y rastrear la calidad. Solo con la artesanía y el conocimiento del campo como aliados consiguen tintos donde la fruta negra es el principal argumento. Mucho recuerdo, necesidad de esperar, y un vino que aireado es largo y con recovecos. Un año de crianza, y más de tres ejercicios con la botella afinadora, permiten que el vino a veces duro de la zona se aclimate a la conversación sosegada. ¡ Qué festival de frescura y de fruta nace cuando pase un rato! Necesariamente, hay rincones enológicos en nuestro país con historias para contar, las de sus notas achocolatadas, las de esa mirada larga e infinita del viñedo propio. Buen y gustoso ejercicio es dejarse llevar estos días fríos por vivos cálidos de territorios por pisar.

Bodegas: Buezo.

Nombre: Nattan 2005.

D.O: Arlanza.

Precio: 23 euros.

www.buezo.com