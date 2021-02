Una manzanilla de secreto

El mágico mundo de Jerez es una suerte de carrusel de inquietudes y visiones. Cada vez que se indaga en el profundo arsenal de ejemplares del Marco, las sorpresas no dejan de llegar.

Y en el secreto, casi en las conjuras, para crear vinos diferentes están, no solo sus elaboradores y capataces, sino también un puñado de iniciados que se repiten en susurros dónde hay algún vino fascinante. A quien esto escribe le envenenó con este vino Ángel, de la Taberna Distinto ( ¿le suena a quien lee hoy estas páginas?). Se trata de una manzanilla insólita que se encomienda a la añada y a la biología estática. Frente al sistema dinámico de criaderas y soleras se elige una añada, sin adición de otras, para dejarla dormir en la bota y que tras su fortificación se exprese y decante, exhibiendo la evolución tranquila de esa vendimia. Callejuela, además, ha realizado esto de manera vertical para que once botas vayan recogiendo una palomino de altura y cada año, este es la sexta entrega, se pueda apreciar esa Manzanilla. La que es versión 2012 es gustosa, largamente salina, sin estridencias y hermosa en todos sus aromas. Genuina aristocracia hasta en su presentación visual, y carta de espera para alguno de los afortunados que guarde como un tesoro las once caras de una manzanilla embriagadora.

Bodegas: Callejuela.

Nombre: Manzanilla de añada 2012.6/11.

D.O: Manzanilla-Sanlúcarde Barrameda.

Precio: 25 euros.

www.callejuela.es