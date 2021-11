La cadena de hamburgueserías que venció a la pandemia

La pandemia de la Covid-19 ha derivado en una crisis económica que ha provocado el cierre de muchos comercios en Barcelona. Uno de los sectores más perjudicados ha sido el de la restauración, castigado durante meses por restricciones de todo tipo y por la caída drástica de viajeros.

Según estimaciones del Gremio de Restauración de Barcelona, un 30% de locales de este tipo ubicados en el centro tuvo que bajar la persiana. Pero las coronacrisis no derrotó a todos y hay restauradores como el empresario Paulo Pusset que logró resistir tras reorientar su proyecto de restauración en la capital catalana.

En 2019, este emprendedor brasileño de 33 años inauguró en el número 165 de la céntrica calle Balmes el restaurante TicTaste, un concepto de take away de comida saludable que pretendía expandirse como cadena con la apertura de otro local meses después. El proyecto no tuvo tiempo de coger velocidad de crucero y la irrupción de la pandemia le condenaba al naufragio.

Entonces, Pusset puso todo su empeño en recuperarse y reorientó su negocio. El empresario cambió la carta y la filosofía. En octubre de 2020, inauguró el servicio de delivery de la hamburguesería Machaka Burger, mientras mantenía TicTaste en el local de Balmes. Y en marzo de 2021, aparcó definitivamente el proyecto TicTaste y reabrió el local de Balmes como Machaka Burger.

Nuevos establecimientos a la vista

En tan solo once meses ha logrado consolidar su “reconversión”. Con Machaka Burger, que emplea a 12 personas, prevé facturar más de medio millón de euros al cierre de este año y tiene en perspectiva expandirse abriendo nuevos locales. El año que viene, inaugurará un segundo local en la capital, al que le seguirán tres más a medio plazo.

Del healthy food a las “hamburguesas sin tonterías”, como reza el lema de Machaka. Las hamburguesas han sido la mejor receta para superar la Covid. “Mi idea inicial era mantener TicTaste y Machaka, pero con la crisis pensé: ‘si no funciona el healthy food, me voy a lo opuesto: el fast food”, explica Pusset. Y funcionó. “En nuestro segundo mes como Machaka ya facturamos más que nuestro mejor mes con TicTaste”, explica.

Smash Burger, el secreto del éxito En menos de un año de actividad, Machaka Burger ha logrado un sitio destacado en el pujante y competitivo mercado de las hamburgueserías en Barcelona. Para diferenciarse entre tanta competencia, Pusset apostó por recuperar la tradición de los inicios del fast food allá en Estados Unidos: las hamburguesas “smash”. En Barcelona solo hay tres comercios que elaboren de esta manera las hamburguesas.

“Smash” significa aplastar, machacar, en inglés. De ahí surgió el nombre de Machaka. Las hamburguesas, de carne 100% vacuno, se cocinan aplastando una bola de carne directamente con unas planchas especiales.

El restaurante tiene servicio de delivery para pedidos a domicilio y take away, pero los clientes que opten por comer en su local también se sentirán como en casa. Se ha mantenido su decoración feel home, aunque con retoques decorativos para darle un aire más urbano